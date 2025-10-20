Футболното дерби на Тел Авив между Апоел и Макаби не се състоя заради безредици, предизвикани от феновете

Футболното дерби на Тел Авив между местните Ароел и Макаби, по програма в неделя вечерта, беше отменено заради "обществени безредици и сблъсъци на насилие", съобщи израелската полиция в специално съобщение за медиите.

Мачът от 7-ия кръг на местната Елитна Лигат-Ал трябваше да се състои на стадион "Блумфийлд", който се споделя от двата отбора по принцип, но символичен домакин според програмата трябваше да бъде Апоел. Именно за домакините като титуляр трябваше да започне и българският национал Андриан Краев.

Полицията допълни също така, че 12 цивилни и трима полицаи са били ранени по време на сблъсъците, а други деветима са били арестувани. Феновете са използвали в атаката си с полицията димки, бомбички и фойерверки.

"Hapушаване на обществения ред, бунтове, неподчинения, ранени полицаи и щети по инфластруктурата – това не е футболен мач, а а неспазване на законите и обществените порядки и сериозно насилие срещу обществото", се казва в становището на полицейския префект на Тел Авив.

Макаби и Апоел са исторически съперници не само в Тел Авив, но и в Израел като цяло. И докато "червено-белите" от Апоел в последните години имаха доста проблеми от футболен и финансов характер, то Макаби е най-успешният клуб в страната и ежегодно е в борбата за шампионската титла.

Но отмяната на срещата снощи е пореден удар срещу тях, след като техните фенове получиха забрана да гостуват на Астън Вила следващия месец в срещата от турнира на УЕФА Лига Европа, след като британската полиция изрази опасения относно потенциални протести извън стадиона, и заради политическата ситуация в региона като цяло.

И докато полицията се опитва да бъде сдържана и да търси вината в двете страни, то популярният спортен портал one.co.il има друга версия. "Хора пристигнаха в болницата, хвърлени бяха 40 димни гранати, израелският футбол е в голяма опасност след това, което направиха феновете на Апоел", пише медията.

Всичко започна минути преди началото на срещата, а полицията взе решение да отмени мача и издаде заповед към футболната администрация. Парадоксално, главният изпълнителен директор на "червените“ Гай Примор, обвини професионалния мениджър на "жълтите“ Бен Мансфорд, че Макаби не е направил повече, за да осигури провеждането на мача.