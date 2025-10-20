Подробно търсене

Владимир Арангелов
Тръмп скоро ще обяви въвеждането на мита срещу Колумбия, обяви сенаторът републиканец Линдзи Греъм
Сенаторът републиканец Линдзи Греъм. Снимка: AP/Jose Luis Magana
Вашингтон,  
20.10.2025 03:42
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява скоро да обяви въвеждането на мита върху стоките от Колумбия, обяви снощи американският сенатор републиканец Линдзи Греъм, цитиран от световните агенции.

Греъм, който е смятан за близък съюзник на Тръмп, написа в социалната мрежа „Екс“, че е обсъдил с Тръмп възможни мерки срещу страни, които според администрацията във Вашингтон подпомагат контрабандата на наркотици в САЩ. Според сенатора американският президент му е казал, че възнамерява да предприеме мерки срещу лица в Колумбия, занимаващи се с търговия с наркотици. „Днес или утре той ще обяви мащабни мита срещу Колумбия“, подчерта Греъм.

Тръмп снощи обвини президента на Колумбия Густаво Петро в насърчаване на производството на наркотици, както и обяви прекратяване на финансовата подкрепа на САЩ за южноамериканската страна. Тръмп също така подчерта, че е възможно САЩ да предприемат силови мерки срещу Колумбия, ако нейните власти не се активизират в борбата с производството на наркотици.

/ВА/

