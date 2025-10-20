Тръмп скоро ще обяви въвеждането на мита срещу Колумбия, обяви сенаторът републиканец Линдзи Греъм

site.btaТръмп скоро ще обяви въвеждането на мита срещу Колумбия, обяви сенаторът републиканец Линдзи Греъм
Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява скоро да обяви въвеждането на мита върху стоките от Колумбия, обяви снощи американският сенатор републиканец Линдзи Греъм, цитиран от световните агенции.
Греъм, който е смятан за близък съюзник на Тръмп, написа в социалната мрежа „Екс“, че е обсъдил с Тръмп възможни мерки срещу страни, които според администрацията във Вашингтон подпомагат контрабандата на наркотици в САЩ. Според сенатора американският президент му е казал, че възнамерява да предприеме мерки срещу лица в Колумбия, занимаващи се с търговия с наркотици. „Днес или утре той ще обяви мащабни мита срещу Колумбия“, подчерта Греъм.
Тръмп снощи обвини президента на Колумбия Густаво Петро в насърчаване на производството на наркотици, както и обяви прекратяване на финансовата подкрепа на САЩ за южноамериканската страна. Тръмп също така подчерта, че е възможно САЩ да предприемат силови мерки срещу Колумбия, ако нейните власти не се активизират в борбата с производството на наркотици.
/ВА/
