Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е ядосан заради "глупавия" червен картон на Делап

Мениджърът на Челси Енцо Мареска беше много ядосан заради червения картон на Лиъм Делап в края на мача за Купата на лигата срещу Уулвърхямптън. Това е пети червен картон за отбора в последните девет мача.

Нападателят, който се завърна след контузия в подколянното сухожилие след близо два месеца като резерва през второто полувреме, получи жълт картон, след като бутна Йерсон Москера в 79-ата минута. Само седем минути по-късно, той фаулира Еманюел Агбаду и беше изгонен.

"Днес също получихме много глупав червен картон, който беше напълно ненужен", каза Мареска след срещата.

На въпрос дали санкцията е бил заслужена, мениджърът отговори: "Абсолютно да. Глупаво нарушение".

"Защото това са два жълти картона за седем минути. Мисля, че можехме да избегнем и двата", добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

"След първото нарушение му казах четири или пет пъти да запази спокойствие. Но Лиъм е играч, който, когато е на терена, играе сам за себе си и му е трудно да осъзнава и да слуша около себе си", коментира треньорът.

Мареска беше казал, че няма намерение да "наказва" играчи за това, че получават червени картони.

"Имам четири деца и когато направят нещо нередно, не ги наказвам. Опитвам се да ги науча да правят правилните неща. Опитвам се да правя това и с играчите", заяви мениджърът миналата седмица.

Отборът на Челси, който е девети в класирането на Висшата лига, гостува на Тотнъм в събота.