Подробно търсене

Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е ядосан заради "глупавия" червен картон на Делап

Ива Кръстева
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е ядосан заради "глупавия" червен картон на Делап
Мениджърът на Челси Енцо Мареска заяви, че е ядосан заради "глупавия" червен картон на Делап
снимка: Bradley Collyer/PA via AP
Лондон,  
30.10.2025 10:55
 (БТА)

Мениджърът на Челси Енцо Мареска беше много ядосан заради червения картон на Лиъм Делап в края на мача за Купата на лигата срещу Уулвърхямптън. Това е пети червен картон за отбора в последните девет мача.

Нападателят, който се завърна след контузия в подколянното сухожилие след близо два месеца като резерва през второто полувреме, получи жълт картон, след като бутна Йерсон Москера в 79-ата минута. Само седем минути по-късно, той фаулира Еманюел Агбаду и беше изгонен.

"Днес също получихме много глупав червен картон, който беше напълно ненужен", каза Мареска след срещата.

На въпрос дали санкцията е бил заслужена, мениджърът отговори: "Абсолютно да. Глупаво нарушение".

"Защото това са два жълти картона за седем минути. Мисля, че можехме да избегнем и двата", добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

"След първото нарушение му казах четири или пет пъти да запази спокойствие. Но Лиъм е играч, който, когато е на терена, играе сам за себе си и му е трудно да осъзнава и да слуша около себе си", коментира треньорът.

Мареска беше казал, че няма намерение да "наказва" играчи за това, че получават червени картони.

"Имам четири деца и когато направят нещо нередно, не ги наказвам. Опитвам се да ги науча да правят правилните неща. Опитвам се да правя това и с играчите", заяви мениджърът миналата седмица.

Отборът на Челси, който е девети в класирането на Висшата лига, гостува на Тотнъм в събота. 

/ИК/

Свързани новини

28.10.2025 17:12

Мениджърът на Челси Енцо Мареска: "Имаме нужда от постоянство, ако искаме да имаме добър сезон"

Мениджърът на Челси Енцо Мареска беше категоричен, че ще продължи да "предпазва играчите си", ако отборът иска да продължи да се бори на всички фронтове през настоящия сезон
24.10.2025 14:38

Мениджърът на Челси Енцо Мареска разкри, че Лиъм Делап може да бъде на разположение за двубоя срещу Уулвърхямптън

22-годишният нападател Лиъм Делап може да се завърне в състава на Челси в мача за Купата на лигата в Англия срещу Уулвърхямптън пред следващата седмица, потвърди мениджърът Енцо Мареска

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:15 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация