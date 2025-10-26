Енцо Мареска: "Когато не можеш да спечелиш, е важно да не губиш"

Мениджърът на Челси Енцо Мареска говори след загубата с 1:2 от Съндърланд в срещата от 9-ия кръг на Висшата лига.

„Мисля, че като цяло не играхме много добре и ако не играеш добре във Висшата лига, последствията могат да бъдат тежки. Когато не можеш да спечелиш, е важно да не губиш.

Вторият гол не беше отбелязан при контраатака, а по-скоро от дълъг пас и ние не се защитихме както трябва. Първият гол дойде от тъч, с шест или осем противникови играчи в наказателното поле. Трудно е. Не бяхме достатъчно добри“, каза Мареска.

„Липсваше ни креативност. Освен гола, не създадохме почти нищо. Имаме нужда играчите ни да играят на 100%. Дори при резултат 1:0 понякога губехме единоборства, а срещу такъв отбор трябва да е обратното.

За да си на върха, е нужно постоянство и четири поредни победи могат да го демонстрират. Като цяло обаче мисля, че досега играхме много по-добре, отколкото срещу Съндърланд”, завърши Мареска.