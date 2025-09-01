Челси води преговори със Съндърланд за завръщането на Марк Гиу

Английският Челси води преговори за връщането на Марк Гиу от наема му в Съндърланд, докато търси заместник на контузения нападател Лиъм Делап, съобщава информационната агенция PA.

Делап се контузи при съботната победа над Фулъм с 2:0 на "Стамфорд Бридж" и може да отсъства от игра до два месеца. Лондончани реагираха, като наредиха на Николас Джаксън да се върне от Германия, където той току-що беше пристигнал, за да финализира подписването на договора си под наем за един сезон в Байерн Мюнхен.

Въпреки че 24-годишният футболист първоначално отказа да се завърне, се разбра, че Байерн се е отказал от сделката. Джаксън и неговият отбор обаче останаха с надежда, че днес все още може да се постигне разбирателство между клубовете.

Освен това Челси се е свързал със Спортинг Лисабон в неделя относно евентуален трансфер на 20-годишния нападател Конрад Хардер, но агенция PA научи, че се водят и разговори за прекратяване на едногодишния наем на 19-годишния Гиу.

Към момента, привлеченият през лятото Жоао Педро е единственият здрав нападател, на когото мениджърът Енцо Мареска ще може да разчита след паузата за националните отбори.

Марк Гиу премина на "Стамфорд Бридж" от Барселона през 2024 година и отбеляза шест гола в 16 мача през миналия сезон, всички от които в Лигата на конференциите.

Той все още не е отбелязал гол във Висшата лига и от Челси се надяваха той да продължи развитието си в Съндърланд.