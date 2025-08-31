Подробно търсене

Себастиан Ожие спечели Рали Парагвай, Тойота изравни историческия рекорд на Ситроен по победи в WRC

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Асунсион,  
31.08.2025 22:07
 (БТА)

Себастиан Ожие (Франция, Тойота) спечели Рали Парагвай от световния шампионат по автомобилизъм WRC и донесе 102-а победа в историята на японския конструктор, изравнявайки върховото постижение на Ситроен. 

Осемкратният световен шампион изоставаше с почти 40 секунди в петък заради спаднала гума, но завърши с победата. Тя го приближи на девет точки от лидера в генералното класиране на шампионата Елфин Еванс (Великобритания, Тойота), който остана втори с 26.2 секунди пасив. Трети финишира Тиери Нювил (Белгия, Хюндай), който изостана с още една секунда. 

"Мога само да се гордея от представянето ни с Венсан (Ланде, навигатор на Ожие - б.пр.). Най-важното нещо бе да спечелим и го направихме. В Южна Америка по принцип нямам късмет и се радвам, че най-накрая спечелих в тази прекрасна атмосфера. Първото рали в Парагвай беше голям успех", каза той. 

Кале Рованперя (Финландия, Тойота) е равен по точки с Ожие в генералното класиране на шампионата, след като днес зае шестото място в Парагвай. 

Междувременно, руснакът с български лиценз Николай Грязин, пилот на Шкода, завърши на втора позиция в клас WRC2 и на десета в общото класиране на кръга. Той е на 13-о място в генералното класиране, в което води Оливер Солберг (Швеция, Тойота) - син на легендата Петер Солберг.  

/ИК/

