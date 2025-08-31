Подробно търсене

Лудогорец се завърна начело на футболното първенство след домакинска победа над Ботев (Пловдив)

Ивайло Георгиев
Ивайло Чочев (на снимката) отбеляза победното попадение за Лудогорец / Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
Разград,  
31.08.2025 23:28
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец (Разград) и Ботев (Пловдив):

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев 49
стадион: "Хювефарма Арена", Разград
главен съдия: Красен Георгиев 
жълти картони: Джон Емануел, Андрей Йорданов (Ботев)

състав на Лудогорец: Хендрик Бонман, Диниш Алмейда, Матеус Машадо (63-Ерик Биле), Кайо Видал, Евин Куртулус (80-Идан Нахмиас), Сон, Ивайло Чочев, Филип Калоч, Педро Нареси (58-Дерой Дуарте), Бърнард Текпетей (63-Ерик Маркуш) и Иван Йорданов (80-Антон Недялков).

състав на Ботев: Даниел Наумов, Джон Емануел (58-Армстронг Око-Флекс), Никола Солдо, Андрей Йорданов (81-Ивелин Попов), Тодор Неделев, Димитър Митков (74-Стивън Петков), Таилсон (74-Никола Илиев), Николай Минков, Енок Куатенг (58-Оджо Ейбрахам), Константинов Балоянис и Симеон Петров.

Лудогорец (Разград) се завърна начело на класирането в българската футболна efbet Лига, след като спечели с 2:1 срещу Ботев (Пловдив) в домакински мач от седмия кръг. Шампионите са с 16 точки и водят по голова разлика срещу столичния Левски, който днес победи с 2:1 ЦСКА 1948

Само преди три дни Лудогорец имаше тежък, но успешен мач от евротурнирите срещу Шкендия (Тетово) от Република Северна Македония.  

Ботев играеше като равностоен срещу шампионите на "Хювефарма Арена" и Тодор Неделев опита да вкара с далечен удар на старта, но Хендрик Бонман реагира добре. Лудогорец пък отговори с гол след разбъркване в 22-та минута. Топката бе центрирана в наказателното поле и стигна до Едвин Куртулус, който се разписа с глава. 

Ботев обаче изравни в 43-та минута на мача, когато точен бе Николай Минков. Неделев, който стана шампион с Лудогорец, изпрати перфектно центриране към далечната греда и десният бек бе точен за 1:1. Той се разписа за трети път през новия сезон. 

Равенството се задържа дълго време, но само заради 15-те минути почивка. Още на старта на второто полувреме, в 49-ата минута, Кайо Видал получи топката по левия фланг и центрира на главата на Ивайло Чочев, който изведе "орлите" напред за втори път в мача. 

Бърнард Текпетей не успя да увеличи преднината на Лудогорец от добро положение в 62-та минута, а Хендрик Бонман отрази силен шут на резервата Армстронг Око-Флекс. Така шампионите стигнаха до минимална победа с 2:1 срещу "канарчетата", които са последни в първенството с четири точки. 

/ИК/

