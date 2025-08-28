Лудогорец победи Шкендия след продължения и се класира за основната фаза на Лига Европа

Среща реванш от квалификационния кръг за влизане в Лига Европа:

Лудогорец (България) - Шкендия (Република Северна Македония) - 4:1 след продължения, 2:1 (2:0) в редовното време

* в първата среща 2:1 за Шкендия

голмайстори: 1:0 Едвин Куртулуш 9, 2:0 Ивайло Чочев 24, 2:1 Фабрис Тамба 64, 3:1 Бърнард Текпетей 98, 4:1 Ерик Биле 120+2

жълти картони: Ерик Маркус (Лудогорец); Лиридон Латифи, Бесарт Ибраими, Ендрит Красничи (Шкендия)

главен съдия: Урс Шнидер (Швейцария)

стадион "Хюнефарма Арена", Разград

състави

Лудогорец: Серджио Падт, Сон, Едвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков (91-Иван Йорданов), Педро Нареси, Дерой Дуарте (68-Петър Станич), Ивайло Чочев (75-Филип Калоч), Ерик Маркус (107-Станислав Иванов), Матеус Машадо (75-Ерик Биле), Кайо Видал (83-Бърнард Текпетей)

Шкендия: Бабукар Гайе, Александър Трумци, Имран Фетай, Клисман Каке (112-Фитон Адеми), Роналдо Уебстър (106-Мевлан Мурати), Решат Рамадани, Адаму Алхасан (106-Камер Яка), Фабрис Тамба (112-Флорент Рамадани), Арбин Зейнулай (66-Ендрит Красничи), Лиридон Латифи (90-Ване Кръстевски), Бесарт Ибраими

Лудогорец победи Шкендия (Република Северна Македония) с 4:1 след продължения в плейофа на Лига Европа и с общ резултат 5:3 се класира за основната фаза на турнира. В редовното време срещата завърши 2:1, а преди седмица Шкендия спечели в Скопие със същия резултат. Шампионът на България стигна до аванс от два гола през първата част чрез Едвин Куртулуш и Ивайло Чочев, но след подновяването на играта Фабрис Тамба отбеляза за гостите и та се стигна до продължения. В тях в герой за Лудогорец се превърна Бърнард Текпетей, който прати топката в мрежата в 98-ата минута, а в последните секунди Ерик Биле оформи крайния резултат.

Още във 2-ата минута Лудогорец създаде добра възможност чрез Ерик Маркус, но защитник на гостите се намеси решително.

Само шест минути по-късно разградчани стигнаха до гол чрез Едвин Куртулуш, който посрещна на границата на наказателното поле отбитата от вратаря Бабукар Гайе топка. Стражът преди това парира удар на Кайо Видал.

В 13-ата минута Видал стреля от дистанция, а топката се отби от лявата греда на вратата на Шкендия. 180 секунди по-късно Видал намери Машадо в чиста позиция, но Гайе се намеси решително.

В следващите минути Маркус и Видал пропиляха добри възможсти да удвоят преднината на Лудогорец.

Това все пак се случи в 24-ата минута, когато Ивайло Чочев бе оставен непокрит на точката на дузпата и прати топката в мрежата за 2:0.

Лудогорец пропусна да нанесе своя удар в допълнителното време на първата част, когато Маркус за пореден път бе спрян от вратаря на гостите.

След поновяването на играта темпото спадна и домакините от Разград заложиха на сигурността. Първото положение се откри пред Ивайло Чочев в 62-ата минута. Националът на България засече с глава центриране от корнер, но Гайе за пореден път показа класа.

Шкендия нанесе своя удар в 64-ата минута, когато Фабрис Тамба се измъкна отдясно и с диагонален удар прати топката в мрежата на Серджио Падт.

След това попадение и двата тима заиграха далеч по-предпазливо. В 88-ата минута гостите от Република Северна Македония получиха златен шанс, но Тамба останал сам срещу Падт стреля покрай гредата.

Лудогорец влезе много силно в продълженията. Влезлите от скамейката Бърнард Текпетей и Петър Станич не успяха да преодолеят Гейе.

Разградчани стигнаха до гол в 98-ата минута, когато Текпетей отправи мощен удар от дистанция, а гамбийският страж на гостите я закачи, но въпреки това тя спря в мрежата му.

В последните секунди на продължението Текпетей намери Ерик Биле сам срещу вратаря и той хладнокръвно реализипа за 4:1.