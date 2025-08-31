Подробно търсене

Лудогорец записа минимален успех срещу Ботев (Пловдив) като домакин

Ивайло Георгиев
Лудогорец записа минимален успех срещу Ботев (Пловдив) като домакин
Лудогорец записа минимален успех срещу Ботев (Пловдив) като домакин
Снимка: Бисер Тодоров/БТА (ЕВ), архив
Разград,  
31.08.2025 23:26
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)   2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев 49

Левски - ЦСКА 1948                      2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 8, 2:0 Майкон 34, 2:1 Мамаду Диало 50             

Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора)  2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2

от събота:
Славия - ЦСКА                           2:2 (2:1)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 3, 1:1 Жордан Варела 27, 2:1 Янис Гермуш 38, 2:2 Леандро Годой 52
червен картон: Джеймс Ето'о 70 (ЦСКА)

Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив)   1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)

от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78

Ботев (Враца) - Черно море (Варна)      1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49

Монтана - Добруджа (Добрич)             1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)

 1. Лудогорец           6   5  1  0  13:2  16 точки  
 2. Левски              6   5  1  0  13:2  16 
 3. Локомотив Пловдив   7   4  3  0   8:4  15 
 4. ЦСКА 1948           7   4  1  2   9:7  13
 5. Черно море          7   3  3  1  11:5  12 
 6. Локомотив София     7   2  4  1   6:3  10
 7. Ботев Враца         7   2  4  1   6:4  10
 8. Монтана             7   2  2  3   5:11  8 
 9. Берое               6   1  3  2   7:11  6
10. Септември София     7   2  0  5   7:15  6 
11. Арда Кърджали       6   1  3  2   8:6   6
12. Добруджа            7   2  0  5   6:10  6 
13. Славия              7   1  2  4   8:13  5
14. ЦСКА                6   0  4  2   4:6   4
15. Спартак Варна       7   0  4  3   5:9   4
16. Ботев Пловдив       6   1  1  4   5:12  4

/ИК/

Свързани новини

31.08.2025 23:48

Лудогорец контролираше мача и спечели заслужено, каза треньорът Руи Мота

Лудогорец контролираше мача срещу Ботев (Пловдив) и спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът Руи Мота след победата с 2:1 в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Така разградчани се завърнаха на първото място в
31.08.2025 23:40

Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви треньорът Николай Киров

Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви старши треньорът на отбора Николай Киров след поражението с 1:2 срещу Лудогорец в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол.  "Изиграхме по-добра първа част. Бяхме компактни в
31.08.2025 23:28

Лудогорец се завърна начело на футболното първенство след домакинска победа над Ботев (Пловдив)

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец (Разград) и Ботев (Пловдив): Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 2:1 (1:1)голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:10 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация