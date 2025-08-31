Лудогорец записа минимален успех срещу Ботев (Пловдив) като домакин

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) 2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев 49
Левски - ЦСКА 1948 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Кристиан Димитров 8, 2:0 Майкон 34, 2:1 Мамаду Диало 50
Арда (Кърджали) - Берое (Стара Загора) 2:2 (2:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 30, 1:1 Георги Николов 35, 1:2 Даниел Бодега - Нене 43, 2:2 Героги Николов 45+2
от събота:
Славия - ЦСКА 2:2 (2:1)
голмайстори: 0:1 Джеймс Ето'о 3, 1:1 Жордан Варела 27, 2:1 Янис Гермуш 38, 2:2 Леандро Годой 52
червен картон: Джеймс Ето'о 70 (ЦСКА)
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 1:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Парвиз Умарбаев 4, 1:1 Бернардо Коуто 78, 1:2 Мартин Русков 83
червен картон: Тодор Павлов 70 (Локомотив); Ндуалу Пахама 90+2 (Спартак)
от петък:
Септември - Локомотив 1929 (София) 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Никола Фонтен 78
Ботев (Враца) - Черно море (Варна) 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Найденов 49
Монтана - Добруджа (Добрич) 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Борис Димитров 6-дузпа
червен картон: Кристофър Ачемпонг 45+4 (Монтана), Андриан Димитров 85 (Добруджа)
1. Лудогорец 6 5 1 0 13:2 16 точки
2. Левски 6 5 1 0 13:2 16
3. Локомотив Пловдив 7 4 3 0 8:4 15
4. ЦСКА 1948 7 4 1 2 9:7 13
5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12
6. Локомотив София 7 2 4 1 6:3 10
7. Ботев Враца 7 2 4 1 6:4 10
8. Монтана 7 2 2 3 5:11 8
9. Берое 6 1 3 2 7:11 6
10. Септември София 7 2 0 5 7:15 6
11. Арда Кърджали 6 1 3 2 8:6 6
12. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6
13. Славия 7 1 2 4 8:13 5
14. ЦСКА 6 0 4 2 4:6 4
15. Спартак Варна 7 0 4 3 5:9 4
16. Ботев Пловдив 6 1 1 4 5:12 4
/ИК/