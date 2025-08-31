Подробно търсене

Лудогорец контролираше мача и спечели заслужено, каза треньорът Руи Мота

Ивайло Георгиев
Лудогорец контролираше мача и спечели заслужено, каза треньорът Руи Мота
Лудогорец контролираше мача и спечели заслужено, каза треньорът Руи Мота
Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова (ВЯ), архив
Разград,  
31.08.2025 23:48
 (БТА)

Лудогорец контролираше мача срещу Ботев (Пловдив) и спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът Руи Мота след победата с 2:1 в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Така разградчани се завърнаха на първото място в класирането. 

"Много същ щастлив, че спечелихме три точки. Направихме добър двубой и заслужавахме да спечелим", каза Мота за Диема Спорт.

"Леко сме разочаровани от онази ситуация в първото полувреме, в която не бяхме концентрирани и получихме гол. Върнахме обаче бързо гола и контролирахме двубоя. Можехме да вкараме и повече, но техният вратар направи много спасявания. В последните седмици ни се натрупаха много мачове, така че сме доволни от победата", добави Мота. 

/ИК/

Свързани новини

31.08.2025 23:40

Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви треньорът Николай Киров

Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви старши треньорът на отбора Николай Киров след поражението с 1:2 срещу Лудогорец в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол.  "Изиграхме по-добра първа част. Бяхме компактни в
31.08.2025 23:28

Лудогорец се завърна начело на футболното първенство след домакинска победа над Ботев (Пловдив)

Първенство на България по футбол, мач от седмия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец (Разград) и Ботев (Пловдив): Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив) - 2:1 (1:1)голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев
31.08.2025 23:26

Лудогорец записа минимален успех срещу Ботев (Пловдив) като домакин

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига: Лудогорец (Разград) - Ботев (Пловдив)   2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Едвин Куртулус 22, 1:1 Николай Минков 43, 2:1 Ивайло Чочев 49 Левски - ЦСКА 1948                      2:1

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:10 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация