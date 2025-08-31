Лудогорец контролираше мача и спечели заслужено, каза треньорът Руи Мота

Лудогорец контролираше мача срещу Ботев (Пловдив) и спечели заслужено трите точки, заяви старши треньорът Руи Мота след победата с 2:1 в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол. Така разградчани се завърнаха на първото място в класирането.

"Много същ щастлив, че спечелихме три точки. Направихме добър двубой и заслужавахме да спечелим", каза Мота за Диема Спорт.

"Леко сме разочаровани от онази ситуация в първото полувреме, в която не бяхме концентрирани и получихме гол. Върнахме обаче бързо гола и контролирахме двубоя. Можехме да вкараме и повече, но техният вратар направи много спасявания. В последните седмици ни се натрупаха много мачове, така че сме доволни от победата", добави Мота.