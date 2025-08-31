Кьолн се наложи над Фрайбург в среща от Бундеслигата

Кьолн разгроми като домакин Фрайбург след 4:1 в среща от втория кръг на футболното първенство на Германия.

Якуб Камински откри резултата за домакините в 35-ата минута след асистенция на Мариус Бюлтер. Бюлтер удвои в 47-ата, когато получи пас от Ян Тилман, който пък направи 3:0 в 56-ата минута. Саид Ел Мала вкара четвъртото попадение за домакините 81-ата минута, а 3 по-късно Максимилиан Егещайн реализира почетния гол за гостите.

"Козлите" са трети в класирането с 6 точки, а Фрайбург е последен без спечелена точка.

По-рано днес, с два гола на Серу Гираси Борусия Дортмунд постигна победа с 3:0 у дома над Унион Берлин.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Германия: Волфсбург - Майнц - 1:1 Борусия Дортмунд - Унион - 3:0 Кьолн - Фрайбург - 4:1 от събота: Вердер Бремен - Байер Леверкузен - 3:3 РБ Лайпциг - Хайденхайм - 2:0 Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт - 1:3 Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах - 1:0 Аугсбург - Байерн Мюнхен - 2:3 от петък: Хамбургер - Санкт Паули - 0:2