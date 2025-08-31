Подробно търсене

Кьолн се наложи над Фрайбург в среща от Бундеслигата

Ива Кръстева
снимка: Revierfoto/dpa via AP
Берлин,  
31.08.2025 23:07
 (БТА)

Кьолн разгроми като домакин Фрайбург след 4:1 в среща от втория кръг на футболното първенство на Германия.

Якуб Камински откри резултата за домакините в 35-ата минута след асистенция на Мариус Бюлтер. Бюлтер удвои в 47-ата, когато получи пас от Ян Тилман, който пък направи 3:0 в 56-ата минута. Саид Ел Мала вкара четвъртото попадение за домакините 81-ата минута, а 3 по-късно Максимилиан Егещайн реализира почетния гол за гостите.

"Козлите" са трети в класирането с 6 точки, а Фрайбург е последен без спечелена точка.

По-рано днес, с два гола на Серу Гираси Борусия Дортмунд постигна победа с 3:0 у дома над Унион Берлин.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Германия:

Волфсбург - Майнц              - 1:1
Борусия Дортмунд - Унион       - 3:0
Кьолн - Фрайбург               - 4:1

от събота:
Вердер Бремен - Байер Леверкузен  - 3:3
РБ Лайпциг - Хайденхайм           - 2:0
Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт    - 1:3
Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах  - 1:0
Аугсбург - Байерн Мюнхен          - 2:3
 
от петък:
Хамбургер - Санкт Паули          - 0:2

/ИК/

Към 00:10 на 01.09.2025 Новините от днес

