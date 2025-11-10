Подробно търсене

Български състезатели по бразилско джу джицу спечелиха шест медала от European Kids No-Gi IBJJF Championship 2025 в Дъблин

Ива Кръстева
снимка: Twisted Jiu Jitsu
Ганджа, Азербайджан,  
10.11.2025 12:48
 (БТА)

Българските състезатели по бразилско джу джицу от школата на Twisted Jiu Jitsu спечелиха шест медала (един златен, три сребърни и два бронзови) от European Kids No-Gi IBJJF Championship 2025 в Дъблин (Ирландия).

Климент Морозов, състезаващ се в категория Junior 3, сив колан, до 55 кг, стана европейски шампион и беше промотиран с жълт колан на подиума от своя треньор.

Сребърни отличия взеха Никол Корчева (Teen 3/Medium-Heavy (63 кг), Елена Топалова (Teen 2/Medium-Heavy (59 кг) и Боян Илиев (Teen 1/Heavy (59 кг), а бронзови имат Борис Гърнев (Pee-Wee 1/Heavy (34.8 кг) и Тодор Тинтеров (Teen 1/Ultra-Heavy). 

"Резултатите на децата са отражение на тяхната отдаденост и желание да се развиват всеки ден. Гордеем се с пътя, по който вървят. Това състезание беше шанс децата да покажат не само техника, а и колко увереност и характер им дава трудът в залата", коментира Иван Димитров, треньор на детската школа Twisted Kids.

"Гордеем се с начина, по който децата се представиха, показвайки спортменство и уважение на татамито, в духа на Twisted. Поколението, което идва, е силно и мотивирано - именно то е бъдещето на българското джу джицу", добави Борислав Кирилов, главен треньор и съосновател на клуба.

/ИК/

