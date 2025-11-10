Балетът "Спящата красавица" ще се играе на 18 ноември в Държавна опера - Бургас

На балетния спектакъл "Спящата красавица" публиката в Бургас ще може да се наслади на 18 ноември 2025 г. от 19:00 часа в залата на Държавната опера в града.

"Спящата красавица" е балет-феерия в три действия по музика на П. И. Чайковски. Либретото е на Мариус Петипа и Иван Всеволожски, по едноименната приказка на Шарл Перо.

Постановката и режисурата на спектакъла е на проф. Хикмет Мехмедов, хореографията също е на проф. Мехмедов по Мариус Петипа, сценографията е на Иван Токаджиев. Художник на костюмите е Цветанка Петкова-Стойнова.

В главните роли са лауреатите на Международния балетен конкурс САРА-НОРА ПРИМА '25 – Румелина Дилчева, Бианка Господинова и Валерия Минкова. На сцената излизат и солистите на балета към Държавна опера – Бургас: Илина, Константинова – дебют, Емил Йорданов, Рая Чакърова, Лая Рамон, Кирил Филипов, Рафаела-Мария Кюл, Франческо Пио Русо, Джулия Леци, Шун Кавафуне и др. и кордебалетът на Държавна опера - Бургас.

