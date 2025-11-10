Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Община Лом организира Коледен базар от 8 до 31 декември
Снимка Община Лом
Лом,  
10.11.2025 13:51
 (БТА)

Община Лом организира Коледен базар от 8 до 31 декември. Базарът ще бъде на централния площад „Свобода“ в града, съобщиха от местната администрация.

От Община Лом заявиха за БТА, че коледният базар вече е традиционен в Лом в последните години, като към него има все по-голям интерес от страна на търговци, производители и клиенти. 

От Община Лом заявиха за БТА, че коледният базар вече е традиционен в Лом в последните години, като към него има все по-голям интерес от страна на търговци, производители и клиенти. 

/ЛРМ/

Към 14:27 на 10.11.2025 Новините от днес

