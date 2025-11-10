Община Лом организира Коледен базар от 8 до 31 декември. Базарът ще бъде на централния площад „Свобода“ в града, съобщиха от местната администрация.

Община Лом е осигурила дървени къщички и допълнителна открита площ за разполагане на преместваеми търговски обекти. Желаещите да търгуват в коледния базар ще трябва да подадат заявление по образец в административната сграда на Община Лом на улица „Дунавска“ №12 в града, като заявленията ще се приемат от утре, 11 ноември. Местата за постъпване в базара ще се определят по реда на подадените заявления. Одобрените търговци ще заплащат наем по Наредбата за определяне и администриране на местните такси, цени и услуги на територията на Община Лом.

От Община Лом заявиха за БТА, че коледният базар вече е традиционен в Лом в последните години, като към него има все по-голям интерес от страна на търговци, производители и клиенти.