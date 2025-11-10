Посолството на България в Гърция представя изложбата „Атон в рисунки и фотографии“ в Атина

Изложбата „Атон в рисунки и фотографии“ – съвместно дело на художника Андрей Янев и фотографа проф. Мирослав Дачев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще бъде представена от 20 ноември до 4 декември 2025 г. във Византийския и християнски музей в Атина, съобщиха от Посолството на България в Гърция.

Изложбата може да бъде видяна от 08:30 до 15:30 часа, от понеделник до неделя, с изключение на вторник, когато музеят е затворен. Входът е свободен.

Творбите в експозицията „Атон в рисунки и фотографии“ са плод на над 50 експедиции до Света гора в рамките на две десетилетия. Това означава многократно присъствие във всички светогорски манастири и в голяма част от скитовете и килиите на монашеската република. Това означава и усещане за Света Гора, доближаване до истинската ѝ същност, посочват от посолството ни в Атина.

Затова подбраните творби в поредицата от изложби през годините не просто показват, а изразяват: вътрешното усещане за Атон, което сетивата на авторите на изложбата са уловили и изградили по време на над едногодишния престой там, съчетаващ поклонничеството с творческия и изследователския импулс. Зад силуетите на светите обители, застинали върху повърхността на част от рисунките и фотографиите, се крият не географски, а духовни територии. Там протича ежедневието на Света Гора, там тече и литургичното време – към тези два различни, но всъщност единни ритъма, са насочени немалка част от творбите.

В този смисъл изложбата разкрива също жанрови ситуации от живота на монасите в Света гора – видимо в портретните и репортажните фотографии от литии, литургии и поклонения, невидимо зад стените на килията „Достойно ест”, скита „Свети Андрей”, или зад гордите осанки на манастирите „Великата Лавра“, „Ватопед“, „Пантократор”, „Симонопетра“ и „Св. Георги Зограф” - символ на вековното българско присъствие в Света гора.

„Атон в рисунки и фотографии“ се опитва не просто да запознае зрителя със Света гора, а да го подготви за лично духовно общуване с нейните необятни и съкровени пространства. Това е картография на духовни пътувания през годините, към които всеки може да стане съпричастен. Атон не е в рисунките и фотографиите, но стаен зад тях, той може да бъде потърсен, открит и превърнат в част от нашето търсещо спасение „аз“.

Андрей Янев е художник, чието име свързваме с множество изложби живопис в България и чужбина, с редица творчески национални и международни проекти, с престижни награди в областта на изкуството. Атон е една от основните теми на неговото творчество, чрез която е разпознаваем както в България, така и в различни европейски държави, в САЩ и Китай.

Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кр. Сарафов” и член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН). Автор на девет тома от поредица „Атониада”, която излиза с благословия от Атон и е част от колекциите на всички Светогорски манастири, на различни световни библиотеки и на Ватиканската библиотека.