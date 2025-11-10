Кампания за популяризиране на военната професия организират в Свищов

Кампания за популяризиране на военната професия и привличане на млади хора ще има на 14 ноември 2025 г. от 15:00 до 18:00 часа на площад „Алеко” в Свищов, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Кампанията се организира от 55-ти Инженерен полк – Белене и е част от отбелязването на 19 ноември – Празник на Сухопътните войски.

Посетителите ще имат възможността да се запознаят със специфични за професията дейности и оборудване. Статичният показ на въоръжение включва развръщане на водолазна екипировка и оборудване, стрелково оръжие и боеприпаси, оборудване и екипировка за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и инженерна материална част.

От няколко години кампанията се организира традиционно през ноември в Свищов и предизвиква интерес сред жителите на града .