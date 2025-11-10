Подробно търсене

Взехме решения, свързани с откриването на самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след среща с Румен Радев

Взехме решения, свързани с откриването на самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след среща с Румен Радев
Президентът Румен Радев се среща с президента на Ливан Жозеф Аун (на снимката), който е на официално посещение в България. В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентите правят съвместни изявления пред представителите на медиите. Снимка: Владимир Шоков/БТА
Взехме решения, свързани с практически действия за откриване на редовна самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след срещата си с държавния глава Румен Радев. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите. 

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

10.11.2025 13:40

България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан, заяви президентът Румен Радев

България може да играе важна роля във възстановяването и в икономическото развитие на Ливан, заяви държавният глава Румен Радев след срещата му с президента на Ливан Жозеф Аун. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите. Ние изразяваме своята готовност за задълбочаване на отношенията в ико

