Взехме решения, свързани с откриването на самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след среща с Румен Радев

Взехме решения, свързани с практически действия за откриване на редовна самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след срещата си с държавния глава Румен Радев. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите.

Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.