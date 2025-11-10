Взехме решения, свързани с откриването на самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след среща с Румен Радев

site.btaВзехме решения, свързани с откриването на самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след среща с Румен Радев
Взехме решения, свързани с практически действия за откриване на редовна самолетна линия между Бейрут и София, каза президентът на Ливан Жозеф Аун след срещата си с държавния глава Румен Радев. Двамата имаха съвместни изявления пред медиите.
Ливанският президент е на официално посещение в страната ни по покана на българския държавен глава. Визитата се осъществява в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Ливан, която ще бъде отбелязана догодина, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
/ЛРМ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина