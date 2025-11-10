Фотоизложбата „Емоции на фокус“ ще бъде пътуваща експозиция, каза Веска Събева от Асоциацията на родители на деца с епилепсия

Фотоизложбата „Емоции на фокус“, създадена от млади хора с епилепсия, бе открита днес в столичния „Рослин сентръл парк хотел“. Събитието е част от едноименен проект на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ), финансиран от Столична община по програма „Социални иновации“. Изложбата ще гостува в различни общини и училища, за да достигне до повече хора, обяви Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца и младежите с епилепсия.

По думите й това ще помогне на хората да преодолеят страховете си, свързани с хората с епилепсия, и когато ги видят, тези страхове ще бъдат по-лесно преодолени. Затова се надявам тази изложба да тръгне догодина по страната, каза тя.

„Много се радвам, че ще видите тези усилия, които направи нашият екип и нашите пораснали деца, за това да се запознаят със собствените си емоции, да могат да разпознават емоциите на другите и, естествено, това да им даде шанс да се впишат в нашето общество. Правим всичко това за тях, защото е много трудно хората да приемат тяхното различие. Хубаво е да приемат тяхното различие, което понякога е свързано с емоцията, която те могат да изразят или да не изразят“, каза още Събева.

„Респект към ръководителите, към участниците най-вече. Много сте хубави на тези картини, изразявате наистина толкова голяма палитра от емоции, от чувства и се надявам това нещо да не остане само в тази зала, а да бъде показано на обществото, на ученици, на родители, защото ние сме с убеждението, че да си различен, не значи излишен“, каза Живка Новкова от Столична община.

По проекта с младите хора са работили психолозите Мира Каленицова и Светослав Арнаудов, както и арттерапевтът Даниела Лазарова.

Мира Каленицова обясни, че срещите й с младежите били интензивни не само като количество срещи, но и като силни емоции, които преживели заедно. „Направихме опит да разпознаваме себе си, другия и да започнем да общуваме малко по-свързано с другите хора. Това е и една крачка към емпатия“, каза тя.

Арттерапевтът Даниела Лазарова допълни, че очакванията им били надминати, защото обективът на фотоапарата стимулирал участниците да покажат своите емоции в момента, в който те са на фокус. „Получи се просто страхотно, защото се оказа, че на нашите младежи много им харесва да бъдат снимани“, отбеляза тя.

Станимир Михайлов, участник в проекта, каза, че се е почувствал невероятно по време на проекта. „Научих много неща, най-вече как да се усмихвам и сега още повече се усмихвам“, каза той.

„За първи път участвам в такъв хубав проект, който много ми хареса“, каза Петър Милев, също участник в проекта.

В рамките на проекта младежите са посетили и галерия „Квадрат 500“, където упражнявали умението да разчитат емоции в портретите от края на XIX и началото на XX век. От екипа отбелязват, че младежите били много впечатлени от срещата със „сериозните лица“ от онова време.

