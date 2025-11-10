Технологичните загуби в абонатните станции са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикациите у нас, смята адвокат

Технологичните загуби в абонатните станции са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикациите. Това каза адвокат Стоян Грозданов на пресконференция на тема "Законово елементарно решение на проблема с продажбата на топлинна енергия и тиражираните в медии неистини от обвързани с топлофикационните дружества лица", която се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в София.

Той добави, че всички в многофамилните жилищни сгради, които са абонати на топлофикациите, независимо дали използват парно или не, заплащат технологичните загуби в абонатните станции.

По думите му технологичните загуби в абонатните станции се изчисляват по два начина. Единият е по данните на производителите, т.е. топлофикациите. Вторият метод е чрез измерване и изчисления, като при него е доказано от вещо лице по време на дело, че технологичните загуби са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикационните дружества. Според Грозданов енергията, която се отдава към всеки един радиатор, технически е по-малко, отколкото се фактурира.

Той смята още, че таксата за сградната инсталация се изчислява по формула, която включва несъотносими параметри. Самата формула не отчита принципа на действие на системата, посочи Грозданов.