Технологичните загуби в абонатните станции са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикациите у нас, смята адвокат

Камелия Цветанова
БТА, София (10 ноември 2025) В Националния пресклуб на БТА - София се провежда пресконференция на тема: „Законово елементарно решение на проблема с продажбата на топлинна енергия и тиражираните в медии неистини от обвързани с топлофикационните дружества лица“. На снимката (от ляво надясно): Стоян Грозданов и адв. Данчо Стоянов.Снимка: Камелия Цветанова/БТА (ВЯ)
София,  
10.11.2025 13:56
 (БТА)

Технологичните загуби в абонатните станции са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикациите. Това каза адвокат Стоян Грозданов на пресконференция на тема "Законово елементарно решение на проблема с продажбата на топлинна енергия и тиражираните в медии неистини от обвързани с топлофикационните дружества лица", която се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в София.

Той добави, че всички в многофамилните жилищни сгради, които са абонати на топлофикациите, независимо дали използват парно или не, заплащат технологичните загуби в абонатните станции. 

По думите му технологичните загуби в абонатните станции се изчисляват по два начина. Единият е по данните на производителите, т.е. топлофикациите. Вторият метод е чрез измерване и изчисления, като при него е доказано от вещо лице по време на дело, че технологичните загуби са по-големи, отколкото ги изчисляват топлофикационните дружества. Според Грозданов енергията, която се отдава към всеки един радиатор, технически е по-малко, отколкото се фактурира. 

Той смята още, че таксата за сградната инсталация се изчислява по формула, която включва несъотносими параметри. Самата формула не отчита принципа на действие на системата, посочи Грозданов. 

/ВЙ/

В допълнение

