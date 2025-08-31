Подробно търсене

Атлетик Билбао победи Бетис и се изравни с Реал Мадрид на върха в ЛаЛига

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Miguel Oses, File
Мадрид,  
31.08.2025 22:41
 (БТА)

Атлетик Билбао се изравни с лидера в генералното класиране на испанското първенство по футбол Реал Мадрид, след като извоюва трудна победа с 2:1 срещу Бетис като гост. Баските и столичаните са перфектни до момента с по девет точки.

Билбао поведе след час игра с автогол на Марк Бартра, а Айтор Паредес покачи на 2:0 след центриране на Роберт Наваро. Гостите обаче получиха гол в добавеното време от Седрик Бакамбу и останаха с човек по-малко секунди по-късно, но домакините нямаха повече време и не успяха да върнат и второто попадение. Така те останаха осми в ЛаЛига.

Еспаньол спечели с 1:0 като домакин на Осасуна, с което каталунците се изкачиха на четвърто място в класирането. Те имат седем точки и две по-малко от Билбао и Реал Мадрид. 

Мачът от третия кръг на ЛаЛига бе равностоен, а Еспаньол вкара единствения гол в 53-ата минута. Омар Ел Хилали предизвика разбъркване в наказателното поле с центриране, а Карлос Ромеро се възползва и бе точен за крайното 1:0 в полза на каталунците.

Осасуна остана на 13-о място с три точки, спечелени при победата с 1:0 срещу Валенсия в предния кръг.

По-рано Виляреал пропусна възможност да се изравни с лидерите, след като завърши наравно 1:1 срещу Селта Виго. Никола Пепе даде преднина на "жълтата подводница", но Борха Иглесиас върна гола в четвъртата минута на добавеното време.

Срещи от третия кръг на Ла Лига: 

Селта - Виляреал                1:1
Бетис - Атлетик Билбао          1:2
Еспаньол - Осасуна              1:0

по-късно днес:
Райо Валекано - Барселона 

от събота:
Овиедо - Реал Сосиедад          1:0
Жирона - Севиля                 0:2
Алавес - Атлетико Мадрид        1:1
Реал Мадрид - Майорка           2:1 

от петък:
Валенсия - Хетафе               3:0
Елче - Леванте                  2:0    

В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по девет точки, следвани от Виляреал и Еспаньол с по седем, Барселона и Хетафе с по шест.

/ИК/

Към 00:10 на 01.09.2025 Новините от днес

