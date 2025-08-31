Атлетик Билбао победи Бетис и се изравни с Реал Мадрид на върха в ЛаЛига

Атлетик Билбао се изравни с лидера в генералното класиране на испанското първенство по футбол Реал Мадрид, след като извоюва трудна победа с 2:1 срещу Бетис като гост. Баските и столичаните са перфектни до момента с по девет точки.

Билбао поведе след час игра с автогол на Марк Бартра, а Айтор Паредес покачи на 2:0 след центриране на Роберт Наваро. Гостите обаче получиха гол в добавеното време от Седрик Бакамбу и останаха с човек по-малко секунди по-късно, но домакините нямаха повече време и не успяха да върнат и второто попадение. Така те останаха осми в ЛаЛига.

Еспаньол спечели с 1:0 като домакин на Осасуна, с което каталунците се изкачиха на четвърто място в класирането. Те имат седем точки и две по-малко от Билбао и Реал Мадрид.

Мачът от третия кръг на ЛаЛига бе равностоен, а Еспаньол вкара единствения гол в 53-ата минута. Омар Ел Хилали предизвика разбъркване в наказателното поле с центриране, а Карлос Ромеро се възползва и бе точен за крайното 1:0 в полза на каталунците.

Осасуна остана на 13-о място с три точки, спечелени при победата с 1:0 срещу Валенсия в предния кръг.

По-рано Виляреал пропусна възможност да се изравни с лидерите, след като завърши наравно 1:1 срещу Селта Виго. Никола Пепе даде преднина на "жълтата подводница", но Борха Иглесиас върна гола в четвъртата минута на добавеното време.

Срещи от третия кръг на Ла Лига: Селта - Виляреал 1:1 Бетис - Атлетик Билбао 1:2 Еспаньол - Осасуна 1:0 по-късно днес: Райо Валекано - Барселона от събота: Овиедо - Реал Сосиедад 1:0 Жирона - Севиля 0:2 Алавес - Атлетико Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Майорка 2:1 от петък: Валенсия - Хетафе 3:0 Елче - Леванте 2:0 В класирането водят Реал Мадрид и Атлетик Билбао с по девет точки, следвани от Виляреал и Еспаньол с по седем, Барселона и Хетафе с по шест.