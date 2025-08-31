Дъжд и градушка в Созопол промениха програмата на четвъртия ден на „Аполония“

Среща на тримата ректори на националните академии по изкуствата даде началото на четвъртия ден от 41-вите Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Събитието бе част от традиционната рубрика „Цената на успеха“.

Проф. Георги Янков от Националната художествена академия (НХА), проф. Сава Димитров от Националната музикална академия (НМА) и чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ обсъдиха проблемите в образованието в академиите по изкуства и цената на успеха им.

В Художествената галерия в Созопол програмата продължи с премиерата на книгата „Ето го разкаяния победител“ от Никола Петров. Водещ на събитието бе Силвия Чолева, която каза, че авторът, въпреки младостта си, е доста зрял поет и в поезията му има „невероятен ритъм“.

Заради падналите дъжд и градушка в Созопол премиерите на книгите на поета Петър Чухов „В края на леглото“ и на книгата „Бяло и черно“ от Коста Костов бяха преместени в сградата на Художествената галерия, като по предварителния план трябваше да се проведат на открито.

„Тази книга отразява персоналистичните идеи на д-р Костов, според които морален дълг на човека е да се превърне в личност. Човекът сам по себе си не се ражда личност, а трябва въз основа на волево усилие да стане такава. И тази книга е проява на морална строгост, тъй като в днешна България няма много личности, които да помогнат страната да стане истинска демократична държава“, каза главният редактор на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция (БТА) доц. Георги Лозанов, който представи книгата на Коста Костов.

В читалище „Отец Паисий“ Малък градски театър „Зад канала“ гостува с постановката „Случаят Джем“, а паралелно в Археологическия музей „Трио имаж“ – Гергана Гергова (цигулка), Павлин Нешев (пиано) и Томас Кауфман (виолончело), представи камерна програма.

Заради лошите метеорологични условия планираният за тази вечер концерт на на ансамбъл „Тракия“ на сцената на амфитеатър „Аполония“ бе отменен.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.