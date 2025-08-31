Успехът има различни измерения – бърз и мимолетен, или дългосрочен и институционален, каза ректорът на НАТФИЗ чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев

Успехът има различни измерения – бърз и мимолетен, или дългосрочен и институционален. Това каза ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев по време на дискусията „Цената на успеха“ в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. В нея той участва заедно с проф. Георги Янков - ректор на Националната художествена академия (НХА), и проф. Сава Димитров - ректор на Националната музикална академия (НМА).

За да говорим за цената на успеха, трябва да кажем, че има няколко вида успех. Единият е бързият, видимият, мимолетният, който се изразява в аплодисментите на публиката, в наградата. Той е много важен, предизвиква реакция на мига. Но има един друг успех - той е по-невидим, по-сложен и ако трябва да говорим от гледна точка на творци, а на ректори, това е големият успех - успехът на институцията. Този успех се изгражда много бавно, с години. Той понякога надхвърля онова, което ние си наричаме мандат, програма и т. н., защото се залага в годините. Отстоява се през годините. В началото е много трудно. Понякога начало е дори дълго. Този втори успех е много важен, защото в крайна сметка нашите национални академии, които иначе често се чуват чрез индивидуалните успехи и награди, получават онова място в обществото, което заслужават, обясни проф. Дачев.

По думите му, когато някой иска да учи изкуства, се насочва към академиите по изкуства, а не към други висши училища. Според него тази конкуренция е добра за академиите. „Въпросът е, че държавата трябва да направи механизми, които да защитават тези академии и тогава те ще могат да бъдат по-силни“, каза той.

По думите му именно този втори тип успех е определящ, защото академиите по изкуства получават заслуженото си място в обществото. „Нашите академии често се чуват чрез индивидуалните награди на техни възпитаници, но големият успех е институционалният – той гарантира устойчивостта и авторитета“, подчерта ректорът на НАТФИЗ.

Важното е, че трите академии стоят добре в общественото пространство и че успехът е много по-постижим, много по-силно усещан от другите, когато трите академии сме заедно, отбеляза още проф. Дачев.

От тази година НАТФИЗ има филиал и в Бургас, създаден по покана на Община Бургас. „Той се роди на 4 юли. Роди се страшно бързо, тъй като ние подадохме на 1 март молбата за този филиал. Роди се страшно бързо поради прекрасния диалог с Министерството на образованието, с Националната агенция за акредитация. Не мога да не споделя това“, каза проф. Дачев.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.