Ректорите на трите национални академии по изкуствата се събират днес на „Аполония“

Ректорите на трите национални академии по изкуствата - проф. Георги Янков от Националната художествена академия (НХА), проф. Сава Димитров от Националната музикална академия (НМА) и чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) се събират днес в рубриката „Цената на успеха“ на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

По-късно през деня в Художествената галерия Никола Петров ще представи книгата си „Ето го разкаяния победител“, а в читалище „Отец Паисий“ Малък градски театър „Зад канала“ ще изиграе постановката „Случаят Джем“.

Галерията ще бъде домакин и на среща с поета Петър Чухов, който ще представи новата си книга „В края на леглото“. По същото време в Археологическия музей ще свири „Трио имаж“ в състав Гергана Гергова (цигулка), Павлин Нешев (пиано) и Томас Кауфман (виолончело).

Литературната програма продължава с премиерата на книгата „Бяло и черно“ на Коста Костов в Художествената галерия в Созопол. Паралелно в Лятното кино ще бъде показан филмът „Без крила“ на режисьора Ники Илиев.

Ансамбъл „Тракия“ ще се представи в амфитеатър „Аполония“, а след това в Археологическия музей Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски ще изнесат концерта „Водите на март“.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.