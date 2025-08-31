Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Ректорите на трите национални академии по изкуствата се събират днес на „Аполония“
Празниците на изкуствата „Аполония“ тази година се провеждат от 28 август до 6 септември. Снимка: Ваня Сухарова/БТА
Созопол,  
31.08.2025 08:10
 (БТА)

Ректорите на трите национални академии по изкуствата - проф. Георги Янков от Националната художествена академия (НХА), проф. Сава Димитров от Националната музикална академия (НМА) и чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев от  Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) се събират днес в рубриката „Цената на успеха“ на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

По-късно през деня в Художествената галерия Никола Петров ще представи книгата си „Ето го разкаяния победител“, а в читалище „Отец Паисий“ Малък градски театър „Зад канала“ ще изиграе постановката „Случаят Джем“.

Галерията ще бъде домакин и на среща с поета Петър Чухов, който ще представи новата си книга „В края на леглото“. По същото време в Археологическия музей ще свири „Трио имаж“ в състав Гергана Гергова (цигулка), Павлин Нешев (пиано) и Томас Кауфман (виолончело).

Литературната програма продължава с премиерата на книгата „Бяло и черно“ на Коста Костов в Художествената галерия в Созопол. Паралелно в Лятното кино ще бъде показан филмът „Без крила“ на режисьора Ники Илиев.

Ансамбъл „Тракия“ ще се представи в амфитеатър „Аполония“, а след това в Археологическия музей Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски ще изнесат концерта „Водите на март“.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.

/ТС/

Списание ЛИК

