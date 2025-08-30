Събитието „Ние сме Земята“ постави началото на рубриката „Цената на успеха“ на „Аполония“

Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Кампанията „Промени картинката" постави началото на рубриката „Цената на успеха" на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония" в Созопол, снимка: Ваня Сухарова/БТА (ПБ)
Созопол,  
30.08.2025 14:00
 (БТА)
Събитието „Ние сме Земята“ от информационната кампания „Промени картинката“ бе първото в програмата на рубриката „Цената на успеха“, която се провежда в рамките на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

„Днес ще говорим за силата на визуалното изкуство и на визуалното послание за отговорността към природата и за това как изкуството може да промени картинката. Повод да се съберем е да поговорим не само за информационните кампания, а също да представим изложбата We are Earth - съвместен проект на художничката Радослава Бор и фотографа Милош Нешич, съчетаващ плакат, бодиарт и фотография. Платната са изложени в градската галерия в Созопол“, каза водещата на събитието Ива Екимова.

Изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова призова да живеем смислено, чисто и с правила.

„Тук си говорим за чистота, а за мен „Промени картинката“ придоби много по-голямо значение, по-широк смисъл от това просто да пазим околната среда. Говорим за чистота на сърцата ни, чистота на изкуството и с нашите колаборации с различно аудиовизуално изкуство смятам, че можем да достигнем до всички сърца“, каза Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във „Филип Морис" - България. Тя отбеляза, че в рамките на кампанията са направени изложби в редица български градове, облепени са над сто поста и съблекални на близо 50 български плажа в периода от 15 юни до 2021 година досега, участвали са в различни фестивали, а студенти от НАТФИЗ са изготвили поредица от видеа, лансиращи идеята на кампанията.

През есента предстоят акции за почистване в София и Пловдив в рамките на кампанията „Промени картинката“.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.

/ТС/

Списание ЛИК

