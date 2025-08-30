Събитието „Ние сме Земята“ постави началото на рубриката „Цената на успеха“ на „Аполония“

Събитието „Ние сме Земята“ от информационната кампания „Промени картинката“ бе първото в програмата на рубриката „Цената на успеха“, която се провежда в рамките на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

„Днес ще говорим за силата на визуалното изкуство и на визуалното послание за отговорността към природата и за това как изкуството може да промени картинката. Повод да се съберем е да поговорим не само за информационните кампания, а също да представим изложбата We are Earth - съвместен проект на художничката Радослава Бор и фотографа Милош Нешич, съчетаващ плакат, бодиарт и фотография. Платната са изложени в градската галерия в Созопол“, каза водещата на събитието Ива Екимова.

Изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова призова да живеем смислено, чисто и с правила.

„Тук си говорим за чистота, а за мен „Промени картинката“ придоби много по-голямо значение, по-широк смисъл от това просто да пазим околната среда. Говорим за чистота на сърцата ни, чистота на изкуството и с нашите колаборации с различно аудиовизуално изкуство смятам, че можем да достигнем до всички сърца“, каза Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във „Филип Морис" - България. Тя отбеляза, че в рамките на кампанията са направени изложби в редица български градове, облепени са над сто поста и съблекални на близо 50 български плажа в периода от 15 юни до 2021 година досега, участвали са в различни фестивали, а студенти от НАТФИЗ са изготвили поредица от видеа, лансиращи идеята на кампанията.

През есента предстоят акции за почистване в София и Пловдив в рамките на кампанията „Промени картинката“.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.