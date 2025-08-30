Концерт на „Керана и космонавтите“ е сред акцентите в днешния ден от програмата на „Аполония“

Подробно търсене

Специален пратеник Ваня Сухарова
41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще продължи до 6 септември. Снимка: Ваня Сухарова/БТА
Созопол,  
30.08.2025 08:00
 (БТА)

Литература, театър, музика и кино са акцентите в днешния ден от програмата на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Димитър Кенаров ще представи книгата си „Българската следа“ в Художествената галерия. Малко по-късно на сцената на читалище „Отец Паисий“ учебният театър на НАТФИЗ ще покаже спектакъла „12 разгневени мъже“. По същото време в Художествената галерия ще се състои и постановката „Писма до… документален разказ за едно все още неразкрито престъпление“ на „Театър на маса“ с режисьор Николай Поляков.

В Археологическия музей ще бъде концертът на Албена Данаилова (цигулка), Румен Цветков (виола), Александър Сомов (виолончело) и Людмил Ангелов (пиано).

Филмовата програма включва прожекцията на лентата „Сватба“ по разказа на Николай Хайтов с режисьор Магдалена Ралчева, която ще бъде показана в Лятното кино.

Денят ще завърши с концерт на група „Керана и космонавтите“ на сцената на амфитеатър „Аполония“.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.

