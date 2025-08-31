Израел отдава почит на "лоялността" на германски медиен магнат

Израел ще удостои с президентския медал за заслуги Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор на "Аксел Шпрингер" – германска медийна група, известна с непоколебимата си подкрепа за Израел, информира ДПА.

В изявление на израелския президент Ицхак Херцог, Дьопфнер е описан като "един от най-изявените и смели гласове в Европа и по света в дългогодишната борба срещу антисемитизма, както и в решителната си подкрепа за държавата Израел".

"Дьопфнер действа от дълбока ангажираност към ценностите свобода и демокрация, както и в солидарност с еврейския народ", добави Херцог.

Под ръководството на Дьопфнер издателската къща "Аксел Шпрингер" е "приела ясни принципи на солидарност с Израел – в съответствие с визията на своя легендарен основател Аксел Шпрингер".

Израелският президент заяви, че Дьопфнер е предприел "безпрецедентни публични стъпки, за да покаже солидарност с Израел" след атаките на "Хамас" през октомври 2023 г. и последвалата военна кампания на Израел в Газа.

В резултат на това той "се превърна в международен символ на ангажираност, кураж и лоялност към своите ценности – дори и в най-тъмните часове на Израел".

"Аксел Шпрингер" е най-голямото издателство в Европа и компанията майка на консервативно ориентирани медийни марки като най-продаваният вестник в Германия "Билд", вестник "Велт", както и международни платформи като "Политико" и "Бизнес Инсайдър".

През януари 2024 г. новинарският уебсайт "Интерсепт" съобщи, че сайтът за обяви на "Аксел Шпрингер", Yad2, публикува обяви за недвижими имоти в незаконни израелски селища в окупирания Западен бряг.

Церемонията по връчването на медалите е планирана за по-късно през тази година, но конкретна дата все още не е определена.