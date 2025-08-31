Подробно търсене

Израел отдава почит на "лоялността" на германски медиен магнат

Пламен Йотински
Главният изпълнителен директор на германската медийна група "Аксел Шпрингер" Матиас Дьопфнер ще получи медал от израелския президент. Снимка: Bernd von Jutrczenka/doa via AO
Йерусалим,  
31.08.2025 23:33
 (БТА)

Израел ще удостои с президентския медал за заслуги Матиас Дьопфнер, главен изпълнителен директор на "Аксел Шпрингер" – германска медийна група, известна с непоколебимата си подкрепа за Израел, информира ДПА. 

В изявление на израелския президент Ицхак Херцог, Дьопфнер е описан като "един от най-изявените и смели гласове в Европа и по света в дългогодишната борба срещу антисемитизма, както и в решителната си подкрепа за държавата Израел".

"Дьопфнер действа от дълбока ангажираност към ценностите свобода и демокрация, както и в солидарност с еврейския народ", добави Херцог. 

Под ръководството на Дьопфнер издателската къща "Аксел Шпрингер" е "приела ясни принципи на солидарност с Израел – в съответствие с визията на своя легендарен основател Аксел Шпрингер".

Израелският президент заяви, че Дьопфнер е предприел "безпрецедентни публични стъпки, за да покаже солидарност с Израел" след атаките на "Хамас" през октомври 2023 г. и последвалата военна кампания на Израел в Газа.

В резултат на това той "се превърна в международен символ на ангажираност, кураж и лоялност към своите ценности – дори и в най-тъмните часове на Израел".

"Аксел Шпрингер" е най-голямото издателство в Европа и компанията майка на консервативно ориентирани медийни марки като най-продаваният вестник в Германия "Билд", вестник "Велт", както и международни платформи като "Политико" и "Бизнес Инсайдър".

През януари 2024 г. новинарският уебсайт "Интерсепт" съобщи, че сайтът за обяви на "Аксел Шпрингер", Yad2, публикува обяви за недвижими имоти в незаконни израелски селища в окупирания Западен бряг.

Церемонията по връчването на медалите е планирана за по-късно през тази година, но конкретна дата все още не е определена.

/ЛМ/

