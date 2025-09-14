Британската полиция обвини 37-годишен мъж в умишлено нанасяне на щети на синагоги на религиозна основа след редица нападения срещу еврейски молитвени домове и други сгради в северозападен Лондон, предаде Ройтерс.

Седем еврейски сгради са били обект на атака през последните десет дни, съобщи полицията в британската столица. В този брой влизат четири синагоги, чиито стени са били намазани с неназовано вещество. В друг случай е била плисната течност по фасада на училище и върху автомобил.

Веществото и течността са били телесни, съобщи британският телевизионен канал "Скай Нюз“ (Sky News). Полицията определи действията като отвратителни и ужасяващи.

Нивата на антисемитизъм в цяла Великобритания се покачиха рязко след трансграничното нападение на радикалната палестинска групировка „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата война между Израел и "Хамас" в ивицата Газа.

Миналата година бе втората за Великобритания по брой на проявите на антисемитизъм, с регистрирани над 3500 инцидента, съобщи през февруари местна еврейска организация, занимаваща се с въпросите по сигурността на еврейските общности, припомня Ройтерс.

Полицията заяви, че е повдигнала обвинения срещу Йонут-Кристиан Болд, който няма постоянен адрес, по шест обвинения за престъпления, утежнени от расова и религиозна гледна точка, три обвинения за увреждане на имущество, както и други престъпления. Той трябва да се яви в съда на Уилздън, където ще се разглежда неговото дело.

"Винаги ще се отнасяме изключително сериозно към повдигането на обвинения от този характер. Те са резултат от разследване на екип от местни служители“, заяви полицейският началник Зубин Райтър.