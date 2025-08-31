Байерн Мюнхен ще гостува на Кьолн във втория кръг на турнира за Купата на Германия по футбол, Айнтрахт Франкфурт излиза срещу Борусия Дортмунд

Байерн Мюнхен ще гостуват на новака в Бундеслигата Кьолн във втория кръг на турнира за Купата на Германия по футбол.

Бившият топ съдия Феликс Брих изтегли жребия в Германския футболен музей в Дортмунд и изпрати Айнтрахт Франкфурт на Борусия Дортмунд.

Носителят на трофея от миналата година Щутгарт е изправен пред трудно предизвикателство, тъй като гостува на Майнц 05. Други мачове с участие на състави от Бундеслигата са Хайденхайм срещу Хамбургер и Санкт Паули срещу Хофенхайм, предава ДПА.

Баварският отбор от четвърта дивизия Илертисен, най-ниско класираният в турнира, ще приеме втородивизионния Магдебург, а третодивизионният Енерги Котбус ще бъде домакин на РБ Лайпциг.

Вторият кръг е насрочен за 28 и 29 октомври, а осминафиналите ще се играят в началото на декември. Финалът ще се проведе на Олимпийския стадион в Берлин на 23 май 2026 година.

Вердер Бремен беше единственият отбор от Бундеслигата, който отпадна в първия кръг, губейки с 0:1 от Арминия Билефелд. Сега тимът ще се завърне в столицата, за да се изправи срещу Унион Берлин.