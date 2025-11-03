Творби на Менделсон, Бах, Вивалди, Хайдн и Сарасате ще звучат в концерт на Камерен оркестър "Дианополис" в Ямбол, на 9 ноември в зала "Съвременност" на Културно-информационния център "Безистен". Гост-диригент ще Георги Белчев, който е познат на ямболската публика от миналогодишния му гастрол, съобщиха от оркестъра.

На концертния подиум ще гостуват и младите музикантки Марияна Стоева (цигулка) и Яна Кръстева (пиано), които са лауреати на Националния конкурс "Орфей на бъдещето". Заедно с тях като солист ще излезе изявената цигуларка Зорница Иларионова, която е техен ментор и артистичен директор на конкурса, чието първо издание бе в София през април т.г., посочват организаторите.

Марияна Стоева е ученичка в Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" в Пловдив, в класа на Евгения Ночева, а Яна Кръстева – в Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, в класа на Любов Шишева. Въпреки възрастта си, двете момичета са носители на многобройни награди. Гостуването им като солисти на концерта в Ямбол е част от активната подкрепа към младите таланти, която оркестърът осъществява, допълват от "Дианополис".

Камерен оркестър "Дианополис" – Ямбол откри новия си творчески сезон с музиката на Моцарт, Албинони, Педроло и Бритън на 5 октомври, като диригент на концерта бе Йордан Дафов, а солист Светлана Анчева (обой).