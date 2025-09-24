Подробно търсене

Камерен оркестър „Дианополис“ – Ямбол открива новия си творчески сезон с музиката на Моцарт, Албинони, Педроло и Бритън

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Снимка на афиш: Камерен оркестър "Дианополис"
Ямбол,  
24.09.2025 18:38
 (БТА)

Ямболският Камерен оркестър „Дианополис“ открива новия си творчески сезон с музиката на Моцарт, Албинони, Педроло и Бритън на 5 октомври. Диригент на концерта в Културно-информационния център „Безистен“ ще е Йордан Дафов, а солист Светлана Анчева (обой).

Публиката ще има възможност да слуша Дивертименто в Си бемол мажор от Волфганг Амадеус Моцарт, два концерта за обой – от Томазо Албинони и от Ариго Педроло, както и „Проста симфония“ (Simple Symphony) от Бенджамин Бритън.

Маестро Йордан Дафов е доайен сред българските диригенти, а Светлана Анчева е първият обоист на Софийската национална опера. Подготвената програма е изключително интересна, посочват от Камерен оркестър „Дианополис“ – Ямбол.

Формацията се завръща при публиката след повече от три месеца отсъствие, след като закри предходния си творчески сезон на 15 юни в ямболския Безистен с концерт с музиката на Астор Пиацола, припомня БТА. 

