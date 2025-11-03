Полицаи задържаха неправоспособен водач на нерегистриран мотопед, шофирал с 2,32 промила алкохол в каолиновското село Браничево

site.btaПолицаи задържаха неправоспособен водач на нерегистриран мотопед, шофирал с 2,32 промила алкохол в каолиновското село Браничево
Полицаи задържаха 41-годишен водач на електрически мотопед в каолиновското село Браничево, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.
Служителите на реда спрели на 1 ноември в 9:55 часа за проверка в селото мъж, който управлявал електрически мотопед, без регистрационни табели. Установено е, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Проверката показала още, че мъжът, местен жител, е неправоспособен водач. След тест с дрегер е установено още, че той шофира с 2,32 промила алкохол.
По случая е образувано досъдебно производство.
Водачите на електрически превозни средства в Шуменско се проверяват в хода на специализирана полицейска операция. Полицаи задържаха и 28-годишна жена от Смядово, шофирала след употребата на три вида наркотици в края на октомври.
/ЛРМ/
