На 7 ноември Варненската опера ще разкаже приказната история за русалката на Основна сцена

След премиерата си в Летния театър, най-новото заглавие на Варненската опера – „Русалка“ от Дворжак, ще бъде представено на Основна сцена, съобщиха от Театрално-музикалния продуцентски център в града. Публиката може да види приказната история на 7 ноември от 19 часа. Първата за България постановка на „Русалка“ е на режисьора Сребрина Соколова, с диригент маестро Павел Балев.

На Основна сцена в ролята на Русалката ще влезе Илина Михайлова. Ще й партнира Принцът, изигран от Рейналдо Дроз. Публиката ще види Ирина Жекова като Княгинята, Деян Вачков като Водния дух и Михаела Берова – Магьосницата. Олена Арбузова, Силвия Ангелова и Розалия Желязкова ще влязат в ролята на трите нимфи.

Създадена по класическата приказка за русалката, която се влюбва в принц, операта е поставена в приказно-романтична и същевременно модерна интерпретация, която преплита преимуществата на 3D мапинга и многофункционалната сценография на Петко Танчев, оригиналните костюми на Ася Стоименова и хореографията на Надя Димокова.

Както БТА информира, варненската публика видя премиерата на създадената през 1900 година творба на Дворжак в рамките на 16-ото издание на форума „Опера в Летния театър“. В ролята на Русалката бе оперната прима Красимира Стоянова.