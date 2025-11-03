Повишаването на пенсионната възраст е необходимо за засилване на конкурентоспособността на Германия и Европа, заяви управителят на Бундесбанк

Повишаването на пенсионната възраст в Германия е необходимо, за да бъде подкрепена изпадналата в затруднение икономика на страната. Това заяви Йоахим Нагел, управител на Централната банка на Германия - Бундесбанк (Bundesbank), цитиран от ДПА.

"Дори и да е не ни е приятно, трябва да сме честни със себе си - ние сме застаряващо общество", каза Йоахим Нагел. "Трябва да работим по-дълго, за да запазим благосъстоянието, което поколения германци са изградили след края на Втората световна война досега", коментира Нагел в подкаст интервю за регионалната медия "Тейбъл-Медиа" (Table-Media).

Нагел подчерта, че повишаването на пенсионната възраст е от решаващо значение за конкурентоспособността на Германия и Европа.

Германската икономика, най-голямата в Европа, се намира в най-дълбоката си криза от десетилетия, след като няколко поредни години бе в рецесия. Очаква се икономическият растеж през 2025 г. да бъде в най-добрия случай минимален, но водещи икономисти прогнозират умерено възстановяване през следващата година, главно благодарение на огромните държавни разходи за финансиране на инвестиции в инфраструктура и отбрана.

Нагел изрази предпазлив оптимизъм за икономическото възстановяване. "Със сигурност ще отчетем по-голям (икономически) растеж през следващата година, ако разходите бъдат правилно разпределени за бъдещи инвестиции", заяви той.

Икономисти обаче предупредиха, че милиарди евро, отпуснати чрез държавни заеми за стимулиране на икономиката, могат да бъдат неправилно изразходвани за запълване на дупки в бюджета на Германия. Според Нагел обаче, тази критика е прибързана, тъй като ефектите от пакета мерки тепърва ще се усещат.

"Правителството е наясно със своята отговорност в това отношение", добави управителят на Бундесбанк.