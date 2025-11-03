Подробно търсене

Повишаването на пенсионната възраст е необходимо за засилване на конкурентоспособността на Германия и Европа, заяви управителят на Бундесбанк

Марин Милков
Снимка: БТА/Спас Стамболски, архив
Франкфурт на Майн,  
03.11.2025 13:01
 (БТА)

Повишаването на пенсионната възраст в Германия е необходимо, за да бъде подкрепена изпадналата в затруднение икономика на страната. Това заяви Йоахим Нагел, управител на Централната банка на Германия - Бундесбанк (Bundesbank), цитиран от ДПА.

"Дори и да е не ни е приятно, трябва да сме честни със себе си - ние сме застаряващо общество", каза Йоахим Нагел. "Трябва да работим по-дълго, за да запазим благосъстоянието, което поколения германци са изградили след края на Втората световна война досега", коментира Нагел в подкаст интервю за регионалната медия "Тейбъл-Медиа" (Table-Media).

Нагел подчерта, че повишаването на пенсионната възраст е от решаващо значение за конкурентоспособността на Германия и Европа. 

Германската икономика, най-голямата в Европа, се намира в най-дълбоката си криза от десетилетия, след като няколко поредни години бе в рецесия. Очаква се икономическият растеж през 2025 г. да бъде в най-добрия случай минимален, но водещи икономисти прогнозират умерено възстановяване през следващата година, главно благодарение на огромните държавни разходи за финансиране на инвестиции в инфраструктура и отбрана.

Нагел изрази предпазлив оптимизъм за икономическото възстановяване. "Със сигурност ще отчетем по-голям (икономически) растеж през следващата година, ако разходите бъдат правилно разпределени за бъдещи инвестиции", заяви той.

Икономисти обаче предупредиха, че милиарди евро, отпуснати чрез държавни заеми за стимулиране на икономиката, могат да бъдат неправилно изразходвани за запълване на дупки в бюджета на Германия. Според Нагел обаче, тази критика е прибързана, тъй като ефектите от пакета мерки тепърва ще се усещат.

"Правителството е наясно със своята отговорност в това отношение", добави управителят на Бундесбанк.

/СЛС/

25.09.2025 15:17

Германската икономика ще нарасне с 1,3 на сто през 2026 г., прогнозират водещи институти

Брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия ще нарасне с 1,3 на сто през 2026 г., прогнозираха днес водещи икономически институти, предаде ДПА. Въпреки това "германската икономика все още е на нестабилна основа", отчита Джералдин Дани-Кнедлик,
09.09.2025 18:51

Германският министър на икономиката Катерина Райхе потвърди искането си за по-късно пенсиониране

Министърът на икономиката на Германия Катерина Райхе потвърди искането си за по-късен пенсионен праг, съобщи ДПА. По думите ѝ експертен съвет, назначен от министерството, правилно посочва, че предвид по-високата продължителност на живота трябва да
02.08.2025 20:01

"Германците трябва да работят по-дълго" - непопулярното искане на икономическия министър на страната намира подкрепа

Германците трябва да работят по-дълго, за да защитят пенсионната система и да подкрепят растежа, според водещия икономист Мартин Вердинг, който повтаря коментарите на министъра на икономиката Катерина Райхе, предаде ДПА. Въпреки непопулярността на
30.07.2025 16:38

Правителството на Германия одобри проектобюджета на страната за 2026 г.

Германското правителство одобри днес проектобюджета за 2026 г., включващ рекордни инвестиции в размер на 126,7 милиарда евро (146,41 милиарда долара) и заеми от 174,3 милиарда, тъй като страната се стреми да укрепи инфраструктурата и отбраната,

