В Бюрото по труда в Ихтиман са обявени работни места за учители, а най-много свободни позиции има при професии със средна и ниска квалификация

В Дирекция „Бюро по труда – Ихтиман“ са обявени свободни работни места за учители, които много рядко биват удовлетворени и заети от безработни. Търсят се учители с определена висока квалификация и опит. Това съобщиха от местното Бюро по труда.

Най-много свободни позиции има при професии със средна и ниска квалификация.

От институцията припомнят, че през миналия месец в Центъра за социална рехабилитация и интеграция“Таланти и иновации” в град Елин Пелин се е състояла Специализирана трудова борса за продължително безработни и хора над 50 години. В нея са участие осем работодатели, 121 търсещи работа, представители на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи - Кремиковци.

Работодателите са обявили 100 свободни работни места още преди провеждането на трудовата борса с цел по-прецизна селекция и насочване на подходящи лица, които на място да се срещнат с работодателите.

Местата, които са обявени на борсата, са за комисионер стоки, получател товари, еикетировач, машинен оператор, шофьор електрокар, чистач, работник товаро-разтоварна дейност, общ работник, оператор - производствена линия, асистент офис, пакетировач, работник кухня, охранител, асистент-продавач, склададжия.

Тези позиции изискват професионални умения и опит, но не са ясно обозначени като „висококвалифицирани” или че изискват висше образование.

Дирекция „Бюро по труда“ в Ихтиман обслужва търсещи работа хора и работодатели от четири общини – Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и Горна Малина.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.