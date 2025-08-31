Доц. Георги Лозанов представи в Созопол книгата „Бяло и черно“ на проф. Коста Костов

Книгата „Бяло и черно“ на проф. Коста Костов бе представена тази вечер в Художествената галерия в Созопол в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“. За изданието говори и главният редактор на списание ЛИК на Българската телеграфска агенция (БТА) доц. Георги Лозанов.

Авторът, който е пулмолог, отбеляза, че в центъра на тази книга е човекът и че е важно всичко, което правиш, да помага на другите. „Действай така, че твоето действие да бъде общ морален закон“, каза той, перифразирайки философа Емануел Кант.

Костов посочи, че винаги постъпва така, защото е срещнал големи български поети, които са го вдъхновявали през живота му, като спомена Константин Павлов, Иван Динев, Христо Фотев и Борис Христов.

Авторът обясни, че за него България има три големи основания за културна гордост – писмеността, богомилите и поетите ни. Според него, ако българският език беше международен, тези поети щяха да донесат много Нобелови награди за литература.

„Тази книга отразява персоналистичните идеи на д-р Костов, според които морален дълг на човека е да се превърне в личност. Човекът сам по себе си не се ражда личност, а трябва въз основа на волево усилие да стане такава. И тази книга е проява на морална строгост, тъй като в днешна България няма много личности, които да помогнат страната да стане истинска демократична държава“, каза доц. Георги Лозанов.

По думите му в този смисъл голяма част от текстовете са политически, защото се говори за причините, трудностите и възможностите да се създават личности и да има в политиката лидери, които, превръщайки се в личности, да помогнат на България да стане демократична държава.

В това отношение той е безкомпромисен към политиците и е близък по убеждения до карикатуриста Христо Комарницки, който е илюстрирал с 20 специално създадени свои работи книгата на Коста Костов, посочи главният редактор на сп. ЛИК.

„Въпреки всички думи, които се казват, въпреки цялото усилие на интелектуалците, какъвто е и д-р Костов, да бъдат съвест на нацията и да променят живота, това не дава резултат. А книгата, макар и оптимистична като духовен възглед, е твърде песимистична като описание на политическите реалности“, каза той.

По думите му в такава ситуация единственото, което може да се прави, е да продължиш да говориш и да се бориш, независимо от моментните резултати от тази борба. Той направи паралел с романа „Чумата“ на Албер Камю и посочи, че д-р Костов е като д-р Рийо, който, независимо че в началото битката с чумата е безнадеждна и пациентите непрестанно загиват в ръцете му, продължава да ги лекува всеки ден, защото смята това за свой морален дълг.

„Да се предадеш в борбата с чумата, означава да се откажеш да се бориш с нея“, каза доц. Георги Лозанов. Той напомни, че чумата в книгата на Камю е метафора на фашизма, а такива тоталитарни режими винаги стоят пред вратата. „Чумата винаги е пред вратата и ако не се борим, тя ще влезе в обществото. И затова толкова повече днес се нуждаем от доктори като Рийо и Костов“, посочи доц. Лозанов.

На събитието присъства и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.