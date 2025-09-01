Подробно търсене

Владимир Левчев представи стихосбирката си „География на съня“ на „Аполония“

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Проф. Михаил Неделчев (вляво) и Владимир Левчев (вдясно). Снимка: Ваня Сухарова/БТА (ПК)
Созопол,  
01.09.2025 19:33
 (БТА)
Владимир Левчев представи стихосбирката си „География на съня“ в Художествената галерия в Созопол днес. Събитието бе част от програмата на 41-ите празници на изкуствата „Аполония“.

За първи път съм бил на „Аполония“ през август 1989 г. Аз помня това прекрасно и с това, че накрая получих призовка от „Народна култура“ заради списание „Глас“, каза авторът.

При Владимир Левчев е налице не само щастието – позитивното е налице, каза водещият на събитието проф. Михаил Неделчев.

Според него в тази стихосбирка на Владимир Левчев водещо е метаморфозата. Според него макар Владимир Левчев да е живял в чужбина, при него няма отчуждение от родината.

По време на събитието и двамата прочетоха стихове на Владимир Левчев.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

