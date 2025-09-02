Постановката „Лисабон“ по текст на Захари Карабашлиев бе представена на „Аполония“

Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
На сцената на Народно читалище "Отец Паисий 1896" в Созопол бе представена пиесата на Младежки театър "Николай Бинев" - "Лисабон", от Захари Карабашлиев. Режисьор е Яна Титова, снимка: Христо Стефанов/БТА (ПК)
Созопол,  
02.09.2025 20:33
 (БТА)
Младежкият театър "Николай Бинев" представи в Созопол пиесата „Лисабон“ от Захари Карабашлиев и под режисурата на Яна Титова. Тя бе част от програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“.

В представлението участват Георги Гоцин, Юлиян Петров,Теодор Ненов, Стефан Додуров. Героите им са отвлечени и затворени в непознато място. Докато чакат да им съобщят какъв ще е размерът на откупа им, те си общуват и засягат теми като свобода и подчинение, смисъл и безсмислие, страхове. 

Сценографията и костюмите са дело на Огняна Серафимова, композитор е Емилиян Гацов, а хореографията е от Станислав Генадиев.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.  БТА е медиен партньор на събитието. 

