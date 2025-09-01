Списание ЛИК, Георги Господинов и Михаела Филева бяха в програмата на „Аполония“ днес

site.btaСписание ЛИК, Георги Господинов и Михаела Филева бяха в програмата на „Аполония“ днес
Представяне на списание ЛИК, премиери на Мария Конакчиева и Георги Господинов и концерт на Михаела Филева бяха сред акцентите в днешния ден от 41-вите Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол.
Денят започна със събитие от поредицата „Цената на успеха“, в което бе представено списанието за литература, изкуство и кулутра на БТА ЛИК. Августовският брой на списанието е посветено на организирания туризъм в България, от чието начало на 27 август се навършиха 130 години. По време на събитието бяха представени всички броеве, излезли за една година – от миналия месец септември до днес.
Вечерната програма в Художествената галерия започна с представяне на книгата на Владимир Левчев „География на съня“.
След това доц. Георги Лозанов и Мария Конакчиева коментираха книгата й „Влюбена в живота“. На същото място Георги Господинов се срещна с публиката по време на събитието „За прилива на минало“, посветено на последните му четири книги.
В читалище „Отец Паисий“ Драматичен театър - Пловдив представи спектакъла „Елизабет – кралицата девственица“. В Лятното кино бе прожектиран филмът „Плът“ на режисьора Димитър Стоянович.
Денят завърши в амфитеатър „Аполония“, където Михаела Филева изнесе концерт.

