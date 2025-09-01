Списание ЛИК, Георги Господинов и Михаела Филева бяха в програмата на „Аполония“ днес

Подробно търсене
Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Писателят Георги Господинов се срещна с читатели в двора на Художествената галерия на Стария Созопол. Събитието е озаглавено "За прилива на минало" и е част от литературната програма на 41-вото издание на Празниците на изкуствата "Аполония" 2025. Снимка: Христо Стефанов/БТА (ПК)
Созопол,  
01.09.2025 23:46
 (БТА)
Представяне на списание ЛИК, премиери на Мария Конакчиева и Георги Господинов и концерт на Михаела Филева бяха сред акцентите в днешния ден от 41-вите Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Денят започна със събитие от поредицата „Цената на успеха“, в което бе представено списанието за литература, изкуство и кулутра на БТА ЛИК. Августовският брой на списанието е посветено на организирания туризъм в България, от чието начало на 27 август се навършиха 130 години.  По време на събитието бяха представени всички броеве, излезли за една година – от миналия месец септември до днес. 

Вечерната програма в Художествената галерия започна с представяне на книгата на Владимир Левчев „География на съня“.

След това доц. Георги Лозанов и Мария Конакчиева коментираха книгата й „Влюбена в живота“. На същото място Георги Господинов се срещна с публиката по време на събитието „За прилива на минало“, посветено на последните му четири книги.

В читалище „Отец Паисий“ Драматичен театър - Пловдив представи спектакъла „Елизабет – кралицата девственица“. В Лятното кино бе прожектиран филмът „Плът“ на режисьора Димитър Стоянович.

Денят завърши в амфитеатър „Аполония“, където Михаела Филева изнесе концерт.

/АКМ/

Списание ЛИК

