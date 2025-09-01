Подробно търсене

„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август

Яница Христова
София ,  
01.09.2025 08:19
 (БТА)

През август списание ЛИК посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната, която беше отбелязана на 27 август.  

Изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) ще бъде представено днес като част от програмата на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. Събитието ще се проведе съвместно чрез видеовръзка с националните пресклубове на БТА в България и чужбина. 

Основоположник на организирания туризъм в страната е писателят и общественик Алеко Константинов. През 1895 г. той отпечатва във вестник „Знаме“ покана, в която пише: „Умоляват се софийските любители на българската природа да заповядат в неделя, на 27 август, на Черни връх на Витоша, гдето точно в 12 часа през деня ще се открие заседание за състоянието на един клуб на българските туристи. Поканата се отнася до всички любители, навършили 20-годишна възраст“. Според Алеко богатствата и хубостите на България не се изучават по географическите карти, нито с разходки на файтон по гладките шосета, нито от прозорците на железничните вагони. „Тия пътища са опитомени, те са вече изучени и по тях се движи вече от запад към изток цивилизацията с всичките й прелести и мерзости. Не тук, не, а в девствените лесове, в едва пристъпните скали, в дооблачните върхове, около вечните снегове, при горните езера, до островърхите тронове на дивите кози, при жилищата на сърните и елените, около кристалните потоци със сребриста пъстърва, в царството на орлите и многократните екове – там, там е хубавата, дивната омайната майка България. Там замират страстите и тревогите, там се успокоява душата и едно нямо съзерцание пълни с блаженство сърцето ти“, пише на страниците на „Знаме“ писателят. 

На поканата на Алеко Константинов се отзовават над 300 души, които на 27 и 28 август 1895 г. изкачват първенеца на Витоша. На Черни връх се състои и първото заседание на Клуба на българските туристи – организация, известна днес като Български туристически съюз. Всяка година в края на август се провеждат тържества, за да се отбележи началото на организирания туризъм у нас. 

„Туристът е особена форма на човек, който живее, за да се наслаждава, за да се забавлява, но в някакъв смисъл и да се образова“, казва пред списание ЛИК социалният антрополог Харалан Александров. Той разказва за някои от тенденциите в туризма, които показват необходимостта от идентичност и корени в съвремието, и говори за очакванията и нагласите на съвременните туристи. Социалният антрополог припомня как е изглеждал туризмът у нас преди 1989 г. и как се е променил след това. Харалан Александров споделя мнението, че България е много богата територия, в която всеки може да намери това, от което има нужда. Сред видове туризъм, развиващи се у нас, той посочва кулинарния, винения, конгресния, поклонническия и различни нишови форми на туризъм, които стават форма на живота. 

Според председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев, България е еталон и мярка за туризъм в Европа. „България е изключително туристическа страна. Тя е най-туристическата държава“, подчертава той. В интервю за списание ЛИК Венев разказва как точно е възникнал организираният туризъм у нас и как се развива Българският туристически съюз през годините. Той припомня кога и как започва изграждането на хижи в планините ни, за да се стигне до момента, в който България е с една от най-развитите бази в Европа, а най-вероятно и в света. Венцислав Венев коментира каква трябва да бъде националната стратегия за туризма у нас и какво ще бъде неговото бъдеще. Той е оптимист, че туризмът няма да бъде засегнат от напредъка на новите технологии и няма да се превърне във виртуално преживяване. 

Списание ЛИК разказва и за една от емблематичните инициативи на Българския туристически съюз – движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта“. То е създадено през 1966 г. и е без аналог в страната и в света. Движението има широк обхват – включва природни, исторически, културни и археологически забележителности. От есента на 2024 година общият брой на включените обекти е 242. За всеки един от тях може можете да прочетете на страниците на списанието. 

В онлайн изданието на ЛИК е поместена статията „Икономика на туризма в България“ на доц. д-р Елена Петкова. „Сега, когато през 2025 г. отбелязваме 130-годишнината от началото на организираното туристическо движение в България, трябва да подчертаем, че развитието на туризма е особено важно за реализиране на икономически растеж в страната“, пише тя. Петкова допълва, че като отрасъл на икономиката туризмът може да има съществен принос за БВП на страните, заетостта, доходите на населението и приходите на предприятията. Туризмът спомага за генериране на приходи, които биха могли да се използват за усъвършенстване на инфраструктурата, както и за дейности за подобрение на околната среда и опазване на културното наследство в страните. „Туризмът допринася за създаване на работни места, осигуряване на доходи за населението и подобряване на жизнения стандарт на хората“, посочва авторката. 

В тематична хронология на страниците на ЛИК са представени акценти от публикации, свързани с българския туризъм, съхранени в богатия архив на Българската телеграфна агенция. Най-старата новина, поместена в изданието, е на почти 120 години. През десетилетията агенцията публикува съобщения както за движението на родните, така и на чуждестранните туристи около най-атрактивните ни дестинации, разказва за инициативите на организираното туристическо движение в България, за изграждането на морските, планинските и балнеокурортите ни, за появата на едни от най-емблематичните ни хотели и хижи. В новини се превръщат и инициативите на представители от туристическия бранш, предизвикателствата, пред които се изправят, и добрите практики, които превръщат в част от своето работно ежедневие.

Списание ЛИК разказва за приключилия през този месец първи Международен конкурс за туристически плакат на България, организиран от Министерството на туризма в партньорство с Международното триенале на сценичния плакат – София. Председателят на журито проф. Божидар Йонов и Албена Спасова, която е сред „двигателите“ на този и на други проекти, споделят за инициативата и за авторите, които участват в нея. Те посочват и какво предстои да се случи с получените плакати, като сред идеите е да участват в пътуващи изложби например. Един от отличените плакати на Люба Халева определя и част от облика на корицата на ЛИК през август. 

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Августовският брой на тема „130 години организиран туризъм в България“ можете да откриете на следния линк  – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/59.

/ВБ / ТС/

