Михаела Филева пя пред публиката на „Аполония“ тази вечер

Михаела Филева изнесе концерт на сцената на Амфитеатър „Аполония“ в Созопол тази вечер. Събитието бе част от програмата на 41-вите Празници на изкуствата „Аполония“.

Поп певицата представи свои утвърдени хитове, сред които „По навик“, „Цяла нощ“, „А дано, ама надали“, „Приливи и отливи“, „Коя е тя“, „Обсебен“, „Сто на сто“, „Бойкот“, „Конец“ и „Когато ти трябвам“. Публиката чу и най-новата ѝ песен „Допаминов герой“.

Филева бе на сцената заедно със своя бенд – Васил Крумов (китари), Краси Тодоров (клавишни), Сашо Обретенов (бас) и Васил Вутев (барабани).

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието.