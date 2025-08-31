Кристъл Палас записа убедителен успех срещу Астън Вила във Висшата лига

Кристъл Палас записа изразителна победа с 3:0 срещу Астън Вила в мач от третия кръг на английското първенство по футбол и се изкачи на осмо място в класирането. Лондончани са на една точка други пет отбора и на четири от временния лидер Ливърпул.

Двубоят в Бирмингам бе равностоен, но носителите на Купата на ФА бяха по-точни в завършващата фаза. Жан-Филип Матета даде преднина на гостите от дузпа в 21-та минута, а след почивката се разписаха още Марк Геи и Исмаила Сар. Последният се контузи в добавеното време.

Поражението оставя Вила на 19-о място в класирането с една точка и без отбелязан гол в три мача.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига: Астън Вила - Кристъл Палас - 0:3 Ливърпул - Арсенал - 1:0 Нотингам Форест - Уест Хем - 0:3 Брайтън - Манчестър Сити - 2:1 от събота: Лийдс - Нюкасъл - 0:0 Съндърланд - Брентфорд - 2:1 Манчестър Юнайтед - Бърнли - 3:2 Тотнъм - Борнемут - 0:1 Уулвърхемптън - Евертън - 2:3 Челси - Фулъм - 2:0 Ливърпул води в класирането с актив от 9 точки, следван от Челси със седем, Арсенал, Тотнъм, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6 и други.