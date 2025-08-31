Подробно търсене

Кристъл Палас записа убедителен успех срещу Астън Вила във Висшата лига

Ивайло Георгиев
Снимка: David Davies/PA via AP
Лондон,  
31.08.2025 23:01
 (БТА)

Кристъл Палас записа изразителна победа с 3:0 срещу Астън Вила в мач от третия кръг на английското първенство по футбол и се изкачи на осмо място в класирането. Лондончани са на една точка други пет отбора и на четири от временния лидер Ливърпул.

Двубоят в Бирмингам бе равностоен, но носителите на Купата на ФА бяха по-точни в завършващата фаза. Жан-Филип Матета даде преднина на гостите от дузпа в 21-та минута, а след почивката се разписаха още Марк Геи и Исмаила Сар. Последният се контузи в добавеното време. 

Поражението оставя Вила на 19-о място в класирането с една точка и без отбелязан гол в три мача.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига:

Астън Вила - Кристъл Палас  - 0:3
Ливърпул - Арсенал          - 1:0
Нотингам Форест - Уест Хем  - 0:3
Брайтън - Манчестър Сити    - 2:1

от събота:
Лийдс - Нюкасъл             - 0:0
Съндърланд - Брентфорд      - 2:1
Манчестър Юнайтед - Бърнли  - 3:2
Тотнъм - Борнемут           - 0:1
Уулвърхемптън - Евертън     - 2:3
Челси - Фулъм               - 2:0

Ливърпул води в класирането с актив от 9 точки, следван от Челси със седем, Арсенал, Тотнъм, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6 и други.

/ИК/

Към 00:10 на 01.09.2025 Новините от днес

