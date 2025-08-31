Монако надделя над Страсбург, първи успех за новака ФК Париж в срещи от френското футболно първенство

Монако победи Страсбург с 3:2 в двубой от третия кръг на футболното първенство на Франция.

Монегаските поведоха с 2:0 чрез Магнес Аклиуш и Фоларин Балогун, преди възпитаниците на Лиам Росениър да възстановят равенството с попадения Дилан Баква и Хоакин Паничели.

В шестата минута на продължението на второто полувреме домакините стигнаха до успеха след точен удар на Такуми Минамино.

Гостите завършиха с човек по-малко след червен картон на Раби Нзингула.

Новакът в елита ФК Париж записа първи успех за сезона след 3:2 срещу Мец. Садибу Сане откри резултата за гостите в 22-ата минута. Алжирецът Илан Кебал направи обрат с две попадения в края на първото и в началото на второто полувреме. Бубакар Траоре изравни за Мец в 54-ата минута, а нигериецът Моузес Симон отбеляза за крайното 3:2 в 67-ата.

Гостите останаха с човек по-малко след като Садибу Сане получи червен картон в 80-ата минута.

Льо Авър победи с 3:1 Ница като домакин. Фоде Дукур даде аванс на домакините в 13-ата минута, но Коджо Пепра изравни в 52-ата. Расул Ндиайе изведе Льо Авър напред в 61-ата, а крайното 3:1 оформи Иса Сумаре в последните секунди след асистенция на Мори Диау.

Анже и Рен направиха 1:1 в друга среща от кръга. Естебан Льопол откри за гостите в 21-ата минута, а Проспър Питър оформи крайния резултат в 51-ата.

В късния мач Олимпик Лион е домакин на Олимпик Марсилия.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция: Анже - Рен - 1:1 Льо Авър - Ница - 3:1 Монако - Страсбург - 3:2 ФК Париж - Мец - 3:2 Олимпик Лион - Олимпик Марсилия - от 21:45 часа от събота: Лориен - Лил - 1:7 Нант - Оксер - 1:0 Тулуза - ПСЖ - 3:6 от петък: Ланс - Брест - 3:1