Подробно търсене

Монако надделя над Страсбург, първи успех за новака ФК Париж в срещи от френското футболно първенство

Ива Кръстева
Монако надделя над Страсбург, първи успех за новака ФК Париж в срещи от френското футболно първенство
Монако надделя над Страсбург, първи успех за новака ФК Париж в срещи от френското футболно първенство
снимка: AP Photo/Thomas Padilla
Париж,  
31.08.2025 21:38
 (БТА)

Монако победи Страсбург с 3:2 в двубой от третия кръг на футболното първенство на Франция.

Монегаските поведоха с 2:0 чрез Магнес Аклиуш и Фоларин Балогун, преди възпитаниците на Лиам Росениър да възстановят равенството с попадения Дилан Баква и Хоакин Паничели.

В шестата минута на продължението на второто полувреме домакините стигнаха до успеха след точен удар на Такуми Минамино.

Гостите завършиха с човек по-малко след червен картон на Раби Нзингула.

Новакът в елита ФК Париж записа първи успех за сезона след 3:2 срещу Мец. Садибу Сане откри резултата за гостите в 22-ата минута. Алжирецът Илан Кебал направи обрат с две попадения в края на първото и в началото на второто полувреме. Бубакар Траоре изравни за Мец в 54-ата минута, а нигериецът Моузес Симон отбеляза за крайното 3:2 в 67-ата.

Гостите останаха с човек по-малко след като Садибу Сане получи червен картон в 80-ата минута.

Льо Авър победи с 3:1 Ница като домакин. Фоде Дукур даде аванс на домакините в 13-ата минута, но Коджо Пепра изравни в 52-ата. Расул Ндиайе изведе Льо Авър напред в 61-ата, а крайното 3:1 оформи Иса Сумаре в последните секунди след асистенция на Мори Диау.

Анже и Рен направиха 1:1 в друга среща от кръга. Естебан Льопол откри за гостите в 21-ата минута, а Проспър Питър оформи крайния резултат в 51-ата.

В късния мач Олимпик Лион е домакин на Олимпик Марсилия.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция: 

Анже - Рен                      - 1:1
Льо Авър - Ница                 - 3:1
Монако - Страсбург              - 3:2
ФК Париж - Мец                  - 3:2 
Олимпик Лион - Олимпик Марсилия - от 21:45 часа 

от събота:
Лориен - Лил         - 1:7 
Нант - Оксер         - 1:0 
Тулуза - ПСЖ         - 3:6
 
от петък: 
Ланс - Брест         - 3:1

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация