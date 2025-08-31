Подробно търсене

Магдалена Димитрова
Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат осем хиляди учители и ученици, съобщи Еди Рама
Тирана, Албания. Снимка: Магдалена Димитрова/БТА. Снимката е илюстративна.
Тирана,  
31.08.2025 17:16
 (БТА)

Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат над осем хиляди учители и ученици, съобщи премиерът Еди Рама в социалните мрежи.

"Продължаваме да инвестираме в изграждането и рехабилитирането на учебни сгради, училища, фитнеси и спортни игрища, за да гарантираме еднакъв стандарт навсякъде в Албания", написа Рама в публикацията си.

Междувременно продължава раздаването на безплатни учебници за общо 236 хиляди ученици от първи до девети клас (основното образование в Албания е до девети клас – бел. ред.) на територията на цялата страна, информира албанската агенция АТА.

/МИД/

Към 18:03 на 31.08.2025 Новините от днес

