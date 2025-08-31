Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат осем хиляди учители и ученици, съобщи Еди Рама

Албания ще започне новата учебна година на 8 септември с 30 нови училища, които ще посрещнат над осем хиляди учители и ученици, съобщи премиерът Еди Рама в социалните мрежи.

"Продължаваме да инвестираме в изграждането и рехабилитирането на учебни сгради, училища, фитнеси и спортни игрища, за да гарантираме еднакъв стандарт навсякъде в Албания", написа Рама в публикацията си.

Междувременно продължава раздаването на безплатни учебници за общо 236 хиляди ученици от първи до девети клас (основното образование в Албания е до девети клас – бел. ред.) на територията на цялата страна, информира албанската агенция АТА.