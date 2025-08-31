АНА-МПА: Меморандум за сътрудничество за катедра „Александър Велики“ в Солунския университет „Аристотел“

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис присъства на церемония по подписване на меморандум за сътрудничество за функционирането на катедра „Александър Велики“ в Солунския университет „Аристотел“, предаде АНА-МПА специално за БТА.

Премиерът изрази задоволството си от това събитие, посочвайки две причини: първата е, че създаването на тематични катедри в университетите е обичайно в други страни, а втората е, че спонсорът на тази катедра е частният сектор.

Заместник-министърът на вътрешните работи Костас Гюлекас заяви, че създаването на катедрата е станало по негово собствено предложение на среща с ректорите на университетите в Северна Гърция, а Министерството на образованието и науката символично е и един от спонсорите.

Ректорът на Солунския университет „Аристотел“ Кириакос Анастасиадис определи подписването на меморандума за катедра „Александър Велики“ като „договор с историята“.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)