Пожар е пламнал в местност над санданското село Вълково, каза за БТА кметът на населеното място Антон Ханджийски

Пожарът над село Илинденци продължава да се разраства.Снимка: кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Сандански,  
31.08.2025 16:35
 (БТА)

Пожар е пламнал в местност над санданското село Вълково. Това каза за БТА кметът на населеното място Антон Ханджийски. По думите му огънят е много високо в планината. Причините за него не са установени. 

БТА припомня, че Формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване трети ден продължава опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила". В  помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

