Военнослужещи от Сухопътните войски и днес се включиха в гасенето на пожара в Рила

Иван Лазаров
Снимка: Министерство на отбраната
София,  
31.08.2025 13:06
Формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, продължава трети ден дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила".

В  помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

Вчера екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово, за да се включи в гасенето. 

