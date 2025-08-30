Военнослужещи продължават да помагат за погасяването на големия горски пожар в Рила

Военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили (ВВС) с хеликоптер "Кугър" и днес помагат за погасяването на големия горски пожар в Национален парк „Рила“, съобщиха от Министерството на отбраната.

В битката с огъня от рано тази сутрин участват 19 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев. Те действат в района над село Горно Осеново.

За да се включи в действията по гасене, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово.

Към момента на територията на страната няма други по-сериозни и по-тежки от оперативна гледна точка пожари, освен този в Национален парк "Рила". Това каза в отговор на журналистически въпрос вчера следобед директорът на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР главен комисар Александър Джартов.