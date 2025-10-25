Ботев Враца направи обрат като домакин срещу Септември

Мач от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Ботев Враца - Септември 2:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Стоян Стоичков 52, 1:1 Радослав Цонев 82-дузпа, 2:1 Даниел Генов 85

червен картон: Илия Юруков (Ботев Враца-42 минута)

жълти картони: Даниел Генов, Илия Юруков, Мартин Смоленски (Ботев); Виктор Очаи, Галин Иванов, Робин Шутен (Септември)

главен съдия: Радослав Гидженов

стадион "Христо Ботев"

състави

Ботев Враца: Димитър Евтимов, Ариан Кабаши, Божидар Чорбаджийски, Божидар Пенчев (64-Владислав Найденов), Антоан Стоянов (88-Мартин Смоленски), Даниел Генов (88-Мартин Дичев), Илия Юруков, Ивей Ромееш, Аймен Суда (46-Радослав Цонев), Милен Стоев, Иван Горанов (90+3 Росен Маринов)

Септември: Янко Георгиев, Робин Шутен, Мартин Христов, Себастиян Уейд, Матео Стаматов (74-Симеон Василев), Виктор Очаи (16-Галин Иванов), Йоан Бауренски, Клери Сербер, Мой Пара (51-Фаиз Матуар), Стоян Стоичков, Бертран Фурие

Ботев Враца победи с 2:1 у дома Септември София в драматичен двубой от 13-ия кръг в Първа лига.

Още в началото на срещата гостите създадоха отлична възможност, която бе пропусната от Бертран Фурие. Домакините от Ботев отговориха с удар на Божидар Пенчев от дистанция, който премина над вратата.

В 27-ата минута Септември създаде най-добрата възможност до този момент. Галин Иванов изведе Стоян Стоичков сам срещу Димитър Евтимов, но опитният страж спаси.

Три минути преди края на редовното време на първата част Илия Юруков получи втори жълт картон и съответно червен. Футболистът на Ботев влезе опасно в краката на Галин Иванов и съдията Радослав Гидженов веднага го санкционира.

Веднага след подновяването на играта Септември пропиля нова добра възможност. Мой Пара остана сам в наказателното поле, но стреля неточно. Все пак в 52-ата минута гостите от София откриха резултата. Защитникът на врачани Ариан Кабаши не се намеси убедително и Стоян Стоичков отне топката и я прати в мрежата.

Робин Шутен можеше да удвои в 76-ата минута, но Евтимов се справи на ниво. Така се стигна до 82-ата минута, когато удар на Ромееш Ивей се отби от ръката на Бауренски и след справка с ВАР Гидженов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев.

В 85-ата минута Даниел Генов донесе пълен обрат за Ботев. Нападателят се измъкна в наказателното поле и прати топката във вратата пазена от Янко Георгиев.