В лауреатската книга в къщата музей „Добри Чинтулов“ в Сливен бе вписан тазгодишният носител на наградата – Велин Динев

Художникът Велин Динев е тазгодишният носител на наградата „Добри Чинтулов“. В паметната лауреатска книга в къщата музей „Добри Чинтулов“ в Сливен бе вписано името му.

Отличието се присъжда за високи художествени постижения в областта на литературата и изкуството на творци с изключителен принос за духовното развитие на Сливен и българската култура.

Името на лауреата се вписва в „Почетната книга на носителите на наградите на Община Сливен“, в „Лауреатската книга“ и върху паметната дъска в къщата музей.

Велин Динев е живял в дома музей „Добри Чинтулов“ три години, преди да стане студент.

„Много съм развълнуван. Това са велики хора – възрожденците. По-велики от тях няма. Те са давали живота си, без да мислят за слава. Днес повечето хора са... банкери. Поклон пред тези велики мъже и жени“, каза Динев.

„Гледай напред, не се обръщай назад. Радвай се на всеки ден, на всяка минута. Имаме прекрасна страна – Господ ни е дал всичко: четири сезона. Радвайте се на красотата. А вие вярвате ли в Него? Щом Айнщайн е вярвал, аз ли да не вярвам? Да не съм по-умен от него“, каза с усмивка художникът.

Велин Динев е роден през 1938 г. в Нова Загора и е възпитаник на Националната художествена академия в София, специалност „Текстил“ при проф. Марин Върбанов. Кандидатствал е в академията девет пъти, като два пъти не е бил допуснат до изпит по политически причини, а по време на следването си е прекъсвал за една година след неуспешен изпит по история на БКП. След дипломирането си е разпределен в Сливен, където работи на държавна служба и се посвещава на живописта. От 1956 г. живее и твори в града. Има над 40 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Наричат го „Щастливеца на българската живопис“. На 86 години продължава да работи активно. Предстои му изложба през ноември в София, която ще направи заедно с внука си. Сред отличията му е и наградата „Сирак Скитник“ (2018).

Сред досегашните носители на наградата „Добри Чинтулов“ са Тодор Терзиев, Петър Льондев, Даньо Денев, Валентина Радинска, Атанас Атанасов, Ефимия Павлова, Ивайло Христов, Иван Савов, Георги Калайджиев, Красимир Добрев, Александър Дойчинов, Милена Русков и Йорданка Стефанова.