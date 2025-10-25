Приоритет за това управление е завършването на магистралата "Хемус" и трасето Видин - Ботевград, каза министърът на регионалното развитие Иван Иванов

Завършването на ключовите инфраструктурни проекти - автомагистралата "Хемус" и трасето Видин - Ботевград, ще бъде сред основните приоритети за това управление, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на национална среща на Камарата на автомобилните превозвачи в България, съобщиха от пресцентъра на министерството.

На форума, в който участваха над 100 представители на транспортни компании, министърът потвърди ангажимента на правителството към програмата за стимулиране и компенсиране на превозвачите във връзка с повишаването на таксите, договорена с премиера Росен Желязков.

Един от основните приоритети на това управление е изграждането на нови и поддържането на съществуващите пътища. "Това трябва да става в режим на разбирателство между държавата и тези, които ползват пътищата", подчерта Иванов.

Присъстващите изразиха удовлетворение от изпълненото обещание на министъра за отварянето на пътя Мездра – Ботевград, като припомниха, че подобни ангажименти на предишни управления не са били реализирани.

Регионалният министър съобщи, че завършването на автомагистрала "Хемус" остава водещ приоритет. По думите му около 10 километра от трасето между Боаза и Дерманци вече са отворени за движение на леки и лекотоварни автомобили, а до края на годината се очаква участъкът да бъде пуснат и за тежкотоварни превозни средства след приключването на довършителните дейности по път III-305.

"Това се прави с цел безопасност на движението и минимизиране на риска за хората, живеещи по трасето на третокласния път. Моето желание е процесите, които стартират, да станат необратими, но е необходимо и финансиране. Предстои най-голямото предизвикателство – бюджетът за 2026 г.", каза Иванов.

Той подчерта, че амбицията на правителството е в бюджета за следващата година да бъдат предвидени максимално повече средства за завършването на започнатите инфраструктурни обекти. Сред тях е и трасето Видин – Ботевград, където се планира рестарт на строителството след Нова година по участъците след Враца, замразени по политически причини.

Министър Иванов съобщи, че предстои пускането в експлоатация на участъка Гара Яна - София от автомагистрала "Хемус". Платното в посока Варна ще бъде ремонтирано през пролетта, за да не се затруднява трафикът през зимата.

Предстоящите временни затваряния за ремонти ще бъдат обсъждани с представители на транспортния и туристическия бранш, за да се намират най-балансираните решения. Иванов изрази готовност министерството да приема предложения от превозвачите относно организацията на движението.

Министърът напомни, че част от диалога между МРРБ и транспортния сектор са и мерките за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през летните месеци при високи температури. "Нареждането ми към Агенция "Пътна инфраструктура" е, когато се въвеждат такива мерки, задължително да се осигуряват подходящи места за почивка с осветление и санитарни възли. Целта е да достигнем стандартите, които предлагат страните от Западна Европа", посочи той.

Иванов коментира и очакваното увеличение на тол таксите през март догодина заради въвеждането на т.нар. екокомпонент по европейски регулации.

Ще защитавам позицията приходите от нея да се използват за съвременни места за почивка, за интелигентни пътни системи и осветление, така че по републиканската пътна мрежа да има добри условия, особено за транспортния бранш, заяви министърът.